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Teatro infantil

Peça Pinóquio tem sessão no domingo (06/10) em Vitória

Espetáculo da Dourado Produções será apresentada no Teatro Glória, no Centro de Vitória

Publicado em 

30 set 2019 às 14:13

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 14:13

Centro Cultural Sesc Glória Crédito: Rita Benezath
A Dourado Produções conta a linda história de Gepeto, um habilidoso marceneiro que constrói com as próprias mãos um boneco de madeira que só pode se movimentar com a ajuda de fios. A marionete ganha vida após seu dono pedir a uma estrela cadente que transformasse o boneco em um menino de verdade!
O espetáculo Pinóquio destaca o papel importante da família na vida escolar e social da criança e não perde a oportunidade de deixar diversas lições, como não confiar em estranhos, saber escolher as amizades, não mentir, valores familiares, a importância da escola na formação do indivíduo, o efeito da causa e consequência, construção da autonomia, lealdade aos princípios éticos e sempre suspeitar do caminho fácil para o sucesso dentre outros.

Quando?

Dia 6 de outubro de 2019, domingo, às 17h.

Onde?

Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Quanto?

R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira).

Informações:

(27) 3232-4750.

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