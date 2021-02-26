Peça on-line "Das Ruas, Um Orfeu de Mochila" animará a segunda-feira (01/03)

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?
Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]
TEATRO
Das Ruas Um Orfeu de Mochila - O Musical
Espetáculo on-line sobre o amor de Orfeu e Eurídice em uma realidade urbana, com texto de Andreza Rodrigues e Thiuane Campos. A transmissão ocorre às 20h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0, R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: de 1 a 16 de março, segundas e terça, às 20h.
A Dama da Noite
Peça on-line com texto de Caio Fernando Abreu e direção de Kiko Reiser. Temporada: segundas-feiras, de 8 de fevereiro a 1 de março, às 20h. A transmissão ocorrerá na Twitch, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 ou R$ 20. Venda: no site Sympla. Classificação: 14 anos. Duração: 45 minutos.
Hell Center, O Espetáculo
Espetáculo digital com Anderson Dantas, Bele Marinho, Bia Guedes e outros 14 atores. O show acontece com 5 ambientes simultâneos, em que o público pode circular. Sua transmissão ocorre às 20h30, na plataforma do espetáculo, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 25, R$ 50. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos.
Stand Up Delivery
Espetáculo on-line de comédia com Camila Masri, Jéssika Angelim, Léia Quio, Luciana, D'Aulizio, Patrícia Nassi, Taís Dassole, Talita Halliday. Gratuito, o show será transmitido às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos podem ser reservados no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.