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Peça on-line com Júlia Rabello irá animar o sábado (7)

A atriz protagonizará o espetáculo "Romeu & Julieta (E Rosalina)"; confira as outras atrações da programação cultural

Publicado em 

30 out 2020 às 20:10

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 20:10

A atriz Júlia Rabello no seu monólogo
A atriz Júlia Rabello no seu monólogo "Romeu & Julieta (e Rosalina)" Crédito: Cristina Granato/ Divulgação

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais

8º Edição Festival de Música Erudita ES

O festival vai de 6 a 28 de novembro, com uma programação recheada de apresentações. No sábado (7) ele irá contar com apresentação de voz e violão, com Bruno Madeira e Priscila Aquino, às 20h, no canal no YouTube do evento. Também contará com Mesa-redonda com o tema "Compositoras nas Salas de Concerto", às 17h, contado com a participação de Alba Bonfim; Camila Fresca; Eliana Almeida; e Livia Sabag como mediadora. 

Diogo Silva

Aláfia

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A live musical faz parte da programação semanal#emcasacomsesc. 

Roupa Nova

Especial

Encontro de Clássicos

Exposição de carros antigos a partir das 14h, no estacionamento do Boulevard Shopping (Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha). O evento ao ar livre tem entrada gratuita e  contará com stand de vendas de miniaturas. 

Teatro

11º Circuito Banestes de Teatro (on-line)

De 25 de outubro a 4 de dezembro o circuito de teatro estará transmitindo espetáculos ao vivo e gratuitos no canal no YouTube da WB produções.  "Romeu & Julieta (E Rosalina)" é o espetáculo do dia, com atuação de  Júlia Rabello, sendo transmitido direto do Teatro Universitário Ufes, às 20h.

Os que Esperam a Hora de Morrer

Espetáculo digital da Cia Os Profanos, com Monique Almeida e Tom Garcia. Às 21h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: de R$ 20 a R$ 50.  Venda: No site Sympla. 

Cinema

Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

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