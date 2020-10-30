Peça on-line com Júlia Rabello irá animar o sábado (7)

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Lives Musicais
8º Edição Festival de Música Erudita ES
O festival vai de 6 a 28 de novembro, com uma programação recheada de apresentações. No sábado (7) ele irá contar com apresentação de voz e violão, com Bruno Madeira e Priscila Aquino, às 20h, no canal no YouTube do evento. Também contará com Mesa-redonda com o tema "Compositoras nas Salas de Concerto", às 17h, contado com a participação de Alba Bonfim; Camila Fresca; Eliana Almeida; e Livia Sabag como mediadora.
Diogo Silva
Às 19h, no canal no YouTube do cantor.
Aláfia
Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A live musical faz parte da programação semanal#emcasacomsesc.
Roupa Nova
Às 20h, no canal no YouTube da banda.
Especial
Encontro de Clássicos
Exposição de carros antigos a partir das 14h, no estacionamento do Boulevard Shopping (Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha). O evento ao ar livre tem entrada gratuita e contará com stand de vendas de miniaturas.
Teatro
11º Circuito Banestes de Teatro (on-line)
De 25 de outubro a 4 de dezembro o circuito de teatro estará transmitindo espetáculos ao vivo e gratuitos no canal no YouTube da WB produções. "Romeu & Julieta (E Rosalina)" é o espetáculo do dia, com atuação de Júlia Rabello, sendo transmitido direto do Teatro Universitário Ufes, às 20h.
Os que Esperam a Hora de Morrer
Espetáculo digital da Cia Os Profanos, com Monique Almeida e Tom Garcia. Às 21h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: de R$ 20 a R$ 50. Venda: No site Sympla.
Cinema
Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha
O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto 4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha.