Peça "Luiz Gama - Uma Voz Pela Liberdade" terá sessão on-line na terça-feira (17)

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Música
58º Festival Villa-Lobos
No ano de 2020 o festival contará com atrações digitais de 9 a 27 de novembro. Na terça-feira (17) terá recital de piano da musicista Elizabeth Aparecida. Ele será exibida às 16h, no canal no YouTube Museu Villa Lobos.
Olivinho Quarteto
Live show instrumental às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação semanal #emcasacomsesc e será transmitida diretamente do Sesc Consolação.
Ensaio aberto Banda Pretaô
Ao vivo, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória), às 20h. O grupo irá tocar samba, MPB e música afro. Couvert: R$ 5.
Teatro
Luiz Gama - Uma Voz Pela Liberdade
Espetáculo on-line com texto e atuação de Deo Garcez ao lado de Soraia Arnoni. Temporada: 03, 10, 17 e 24 de novembro, às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
Sobre Trabalho ou Sobre Viver
Peça digital da Multifoco Companhia de Teatro, tendo em seu elenco artistas como Bárbara Abi-Rihan, Camila Zampier e Diogo Nunes. O espetáculo ocorre às 20h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 0 a R$ 100. Venda: No site Sympla.
Mãe Arrependida
Espetáculo digital com dramaturgia e encenação de Karla Tenório. A transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Temporada: de 09 de novembro a 16 de dezembro de 2020 – Segundas, Terças e Quartas, às 21h. Duração: 55min. Classificação Indicativa: 16 anos. Ingresso: de R$ 30 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
Dança
Casa4 em Casa
Espetáculo digital às 21h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação semanal #emcasacomsesc. É uma produção do Coletivo Casa 4.