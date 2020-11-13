Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

Peça "Luiz Gama - Uma Voz Pela Liberdade" terá sessão on-line na terça-feira (17)

O espetáculo digital "Sobre Trabalho ou Sobre Viver", da Multifoco Companhia de Teatro, também integrará a programação

Publicado em 

13 nov 2020 às 17:02

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 17:02

O ator Deo Garcez na peça
O ator Deo Garcez na peça "Luiz Gama - Uma Voz Pela Liberdade" Crédito: Vivian Fernández/Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Música

58º Festival Villa-Lobos

No ano de 2020 o festival contará com atrações digitais de 9 a 27 de novembro. Na terça-feira (17) terá recital de piano da musicista Elizabeth Aparecida. Ele será exibida às 16h, no canal no YouTube Museu Villa Lobos. 

Olivinho Quarteto

Live show instrumental às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação semanal #emcasacomsesc e será transmitida diretamente do Sesc Consolação.  

Ensaio aberto Banda Pretaô

Ao vivo, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória), às 20h. O grupo irá tocar samba, MPB e música afro. Couvert: R$ 5. 

Teatro

Luiz Gama - Uma Voz Pela Liberdade

Espetáculo on-line com texto e atuação de Deo Garcez ao lado de Soraia Arnoni. Temporada: 03, 10, 17 e 24 de novembro, às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

Sobre Trabalho ou Sobre Viver

Peça digital da Multifoco Companhia de Teatro, tendo em seu elenco artistas como Bárbara Abi-Rihan, Camila Zampier e Diogo Nunes. O espetáculo ocorre às 20h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 0 a R$ 100. Venda: No site Sympla.

Mãe Arrependida

Espetáculo digital com dramaturgia e encenação de Karla Tenório. A transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Temporada: de 09 de novembro a 16 de dezembro de 2020 – Segundas, Terças e Quartas, às 21h. Duração: 55min. Classificação Indicativa: 16 anos. Ingresso: de R$ 30 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

Dança

Casa4 em Casa

Espetáculo digital às 21h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação semanal #emcasacomsesc. É uma produção do Coletivo Casa 4.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES
Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados