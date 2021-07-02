Peça infantil "Terra de Oz: O Cordel Ambiental" terá sessão on-line no domingo (11/07)

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?
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INFANTIL
Terra de Oz - O Cordel Ambiental
Espetáculo virtual do Grupo Careta. Sua transmissão ocorre às 15h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10. Venda: no site Sympla.
Os Sapatinhos Vermelhos
Espetáculo virtual com performance e texto de Apollo Faria. Sua transmissão ocorre às 16h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 50. Venda: no site Sympla.
MÚSICA
Nill Noslin, Fábio do Carmo e Zé Tom - Roda de Samba
Os artistas se apresentam às 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.
Samba Jr.
Grupo se apresenta às 10h, no Canto da praia Beach Bar (Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99946-1618.
TEATRO
As Mariposas
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessíveis via Sympla Streaming, às 18h. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
MULTICULTURAL
Cultura em Toda Parte
O festival virtual segue com as suas atrações, entrando em sua terceira semana de exibições. As transmissões ocorrem a partir das 18h, nos Canais de YouTube do IBCA, da Secult ES e da TVE, além de ser transmitido pela TV Educativa do Espírito Santo. Confira as atrações do dia:
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.