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Show live do cantor André Prando animará o domingo (07/02)

A programação do dia também contará com espetáculos digitais de dança, além de diferentes opções de atrações teatrais on-line

Publicado em 

01 fev 2021 às 16:06

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 16:06

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

SHOW

André Prando

O cantor fará sua tradicional live de domingo, às 20h. Essa será a primeira autoral do ano de 2021. A transmissão pode ser acompanhada no Instagram do artista e em seu canal no YouTube

TEATRO

É Tudo Família

Espetáculo virtual inspirado no livro homônimo, de Alexandra Maxeiner. Com temporada de 24 de janeiro a 28 de fevereiro, aos domingos, 11h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito está disponível no site Sympla

Heróis às Avessas

Espetáculo on-line com direção de Diego Camargos e atuação de Adriana Birolli junto a Alexandre Contini. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: a R$ 20 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos. Duração: 60 min.

Tenho Morada em Mim

Apresentação digital com texto e atuação de Lucélia Pontes. Sua transmissão corre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Classificação: 16 anos. Duração: 55 minutos. Temporada: de 31 de janeiro a 15 de fevereiro, domingos e segundas, às 19h.

Polaroides Secretas - Por Trás dos Rótulos

Com atuação de Guilherme Barcelos, Marília Viana, Roberta Azevedo e Stephanie Degreas, o espetáculo digital é uma criação coletiva, desenvolvida a partir da obra de Andy Warhol. Temporada: 5 a 28 de fevereiro, sexta, sábado e domingo, às 20h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos no site Sympla. Classificação Indicativa: 12 anos. Duração: 40 minutos.

Abuso

Espetáculo digital com dramaturgia e direção de Alessandra Gelio. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 100. Venda: no site Sympla.

Questão de Falha

Ensaio aberto on-line da peça com o ator Otávio Mulher. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 16 anos. 

DANÇA

Aka

Espetáculo de dança digital concepção de Emilie Sugai e Lee Taylor. Sua transmissão ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla. Com entrada gratuita, os ingressos para o evento digital podem ser garantidos no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.

Mamadook

Apresentação de dança contemporânea com direção de Renato Fernandes e concepção de Cesar Dias. Sua sessão ocorre às 19h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 ou R$ 20. Venda: No site Sympla. Classificação: 16 anos. Mais informações: (61)99902-5256.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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