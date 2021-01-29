Quinta-feira (04/02) terá show live de Maria Clara com João Lima

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SHOW
João e Maria
Às 20h, João Lima e Maria Clara irão se apresentar em live show no canal no YouTube da cantora.
Zélia Duncan e Pedro Franco (gravado)
Às 21h, será exibido de forma gratuita especial e que os artistas apresentam todas as canções do disco "Minha Voz Fica" em um registro documental dos bastidores da criação. Os interessados e assistir o vídeo podem garantir o ingresso no Site Sympla, sua transmissão ocorrerá através do Zoom.
Gelo-Nove (Gravado)
DANÇA
Aka
Espetáculo de dança digital com concepção de Emilie Sugai e Lee Taylor. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla. Com entrada gratuita, os ingressos para o evento digital podem ser garantidos no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
TEATRO
Paulo Freire, O Andarilho da Utopia
Espetáculo digital sobre a vida do educador Paulo Freire. A dramaturgia é de Junio Santos e atuação de Luiz Antônio Rocha. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 25 a R$ 75. Venda: No site Sympla. Classificação: 12 anos.
INFANTIL
Jogo da Cena
Peça digital com direção de Ian Soffredini. Seu elenco é composto por: Amanda Massaro, Rodrigo Vergara, Claudio Silva, Laura Lacerda, Ian Soffredini e Arthur Diego e convidados. A transmissão ocorre às 17h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20. Venda: No site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação etária: 08 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.