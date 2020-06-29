Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo farão live no domingo (05/07)

Lives Musicais
Willian Moraes
Às 11h, no canal no YouTube do cantor.
Monique Pessoa - Arraiá
Às 15h, no canal no YouTube da cantora. Com a participação de Valéria Cavalcante.
Grupo Pedindo Bis
Às 15h, no canal no YouTube da banda.
Paula Fernandes- Arraiá
Às 17h, no canal no YouTube da cantora.
Banda Axé e Cia
Às 17h, no canal no YouTube Mete Som.
Roda de Samba do Psirico
Às 17h30, no canal no YouTube Macaco Gordo.
Sapo Pemba
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
Teresa Cristina
Às 22h, no Instagram da cantora.
The Rolling Stones (Gravado)
Às 16h, no seu canal do YouTube. A banda disponibiliza um de seus shows antigos todo domingo.
Detonautas Roque Clube
Às 18h30, no canal no YouTube da banda.
Live Solidária Andaraí
Às 12h30, no canal no YouTube da escola de samba. Durante a transmissão o samba-enredo 2021 será lançado. O evento online tem objetivo de arrecadar alimentos e produtos de higiene para ajudar os afetados pela pandemia.
Vou Pro Sereno
Às 14h, no canal no YouTube do grupo.
Harmonia do Samba
Às 15h, no canal no YouTube do grupo.
Banda Chama Chuva
Às 16h, no canal no YouTube da banda.
O Grande Encontro- Alceu Valençã, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo
Às 16h, no canal no YouTube dedicado ao trio.
Victor e Louro Santos
Às 16h, no canal no YouTube da dupla.
Fernando e Sorocaba
Às 16h30, no canal no YouTube da dupla.
Matogrosso e Mathias
Às 17h, no canal no YouTube da dupla.
Festival 360
Às 14h, no canal no YouTube do evento. Com Diego e Victor Hugo; Ícaro e Gilmar; Israel e Rodolfo; e Hugo e Gulherme.
Chininha
Às 17h, no canal no YouTube do cantor.
Raphael Morais e Banda
Às 19h, no canal no YouTube do cantor. Com a participação de Nano Vianna.
Teatro Online
Companhia
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Renata Sorrah.
Anti-vírus O Show
Às 20h, no perfil no Instagram do comediante Rafael Cortez. A apresentação é de stand-up comedy. Será a última sessão exibida na internet.
Infantil
Peça A Bela e a Fera
Às 16h, no YouTube, Instagram e Facebook do projeto Diversão em Cena. Teatro, contação de história, música e interatividade com o público ajudam a recontar a fábula de Jeanne-Marie LePrince de Beaumont. A narrativa trata um jovem príncipe transformado em uma fera, que passa a conviver com a jovem Bela.