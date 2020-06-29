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Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo farão live no domingo (05/07)

A programação de apresentações digitais também contará com Psirico, Paula Fernandes e outros; confira a agenda

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 15:09

Publicado em 

29 jun 2020 às 15:09
Elba Ramalho se apresenta em Vitória nesta sexta ao lado do cantor capixaba Silva
Elba Ramalho irá se apresentar com Alceu Valença e Geraldo Azevedo em live "O Grande Encontro".  Crédito: Divulgação

Lives Musicais

Willian Moraes

Às 11h, no canal no YouTube do cantor

Monique Pessoa - Arraiá

Às 15h, no canal no YouTube da cantora. Com a participação de Valéria Cavalcante. 

Grupo Pedindo Bis

Às 15h, no canal no YouTube da banda

Paula Fernandes- Arraiá

Às 17h, no canal no YouTube da cantora

Banda Axé e Cia

Às 17h, no canal no YouTube Mete Som

Roda de Samba do Psirico

Às 17h30, no canal no YouTube Macaco Gordo

Sapo Pemba

Teresa Cristina

Às 22h, no Instagram da cantora

The Rolling Stones (Gravado)

Às 16h, no seu canal do YouTube. A banda disponibiliza um de seus shows antigos todo domingo. 

Detonautas Roque Clube

Às 18h30, no canal no YouTube da banda

Live Solidária Andaraí

Às 12h30, no canal no YouTube da escola de samba. Durante a transmissão o samba-enredo 2021 será lançado. O evento online tem objetivo de arrecadar alimentos e produtos de higiene para ajudar os afetados pela pandemia. 

Vou Pro Sereno

Às 14h, no canal no YouTube do grupo

Harmonia do Samba

Às 15h, no canal no YouTube do grupo

Banda Chama Chuva

Às 16h, no canal no YouTube da banda

O Grande Encontro- Alceu Valençã, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo

Victor e Louro Santos

Às 16h, no canal no YouTube da dupla

Fernando e Sorocaba

Às 16h30, no canal no YouTube da dupla

Matogrosso e Mathias

Às 17h, no canal no YouTube da dupla

Festival 360

Às 14h, no canal no YouTube do evento. Com  Diego e Victor Hugo; Ícaro e Gilmar; Israel e Rodolfo; e Hugo e Gulherme. 

Chininha

Raphael Morais e Banda

Às 19h, no canal no YouTube do cantor. Com a participação de Nano Vianna. 

Teatro Online

Companhia

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Renata Sorrah. 

Anti-vírus O Show

Às 20h, no perfil no Instagram do comediante Rafael Cortez. A apresentação é de stand-up comedy. Será a última sessão exibida na internet. 

Infantil

Peça A Bela e a Fera

Às 16h, no YouTubeInstagram e Facebook do projeto Diversão em Cena. Teatro, contação de história, música e interatividade com o público ajudam a recontar a fábula de Jeanne-Marie LePrince de Beaumont. A narrativa trata um jovem príncipe transformado em uma fera, que passa a conviver com a jovem Bela.

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