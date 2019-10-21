Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Show

Parangolé em Vitória nesta sexta (25/10)

Grupo baiano faz show na Praia do Canto em Vitória

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 13:23

Publicado em 

21 out 2019 às 13:23
Tony Salles comanda o grupo baiano Parangolé Crédito: Divulgação

Quando?

Sexta, às 21h

Onde?

Embrazado, Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória.

Quanto?

R$ 40 (couvert/promocional meia) - compras no site

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações
Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados