Parangolé em Vitória nesta sexta (25/10)

Quando?
Sexta, às 21h
Onde?
Embrazado, Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória.
Quanto?
R$ 40 (couvert/promocional meia) - compras no site
Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 13:23
Publicado em
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