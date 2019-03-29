Parada Gay, teatro e baladas, os destaques de domingo (31/03)

ESPECIAL

X Manifesto LGBTI+

Performances com Drag Queens, Aru Dias e Banda, DJs. Concentração às 14h no Mercado da Vila Rubim, Centro, Vitória. Shows às 16h no Sambão do Povo, Mário Cypreste, Vitória. Aberto ao público.

SHOW

Maria Maria: Por causa de você

Com Elem Nara, Gardênia Marques, Isadora Dalvi, Lílian Lomeu, Simône Devens e Zizinha Huguenin. Às 19h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

FESTIVAL

Boulevard Steak Beer

Metrópolis. Às 19h. Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.

BALADA

Fluente

Arrastapé da Ilha, Eles cantam Dominguinhos. Às 18h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30); R$ 30 (após 20h30). Informações: (27) 3311-5216.

Freelance Crédito: Rafael Nick - Divulgação

Vitrine Music Bar

Um Domingo Lindo, com Freelance e Pagolife. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couver máximo). Informações: (27) 99950-1515.

Barrerito Chopperia

Garotos da Praia, DJ Gabriel Pratti e Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.

Brisa Crédito: Vagner Rezende

Code Vix

Pride, com os DJs Brisa, Aurélio, Mathilda, Pedro Campana e Sasha Zimmer. Às 20h. Rua Juíz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99918-1922.

MÚSICA AO VIVO

Marcus Macedo

Variado. Às 16h. Bar dos Compadres. Av. Cel. Pedro Maia de Carvalho, 33, Parque das Gaivotas, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3072-3531.

Di Morais

Às 12h30. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.

TEATRO

18/03/2019 - Nathalia Timberg em material de divulgação da peça "Através da Iris" Crédito: Divulgação

Através da Iris

Com Nathalia Timberg. Às 19h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 90 (setor a/ inteira). Informações: (27) 3029-2765.

Richard Riguetti interpreta o educador pernambucano Paulo Freire Crédito: Christina Bocayuva/ Divulgação

Paulo Freire, o andarilho da Utopia

Espetáculo do Grupo Off-Sina, companhia de Circo Teatro de Rua. Às 19h. Palácio Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira). Informações: (27) 3636-7100.

Vírgula Crédito: Fernando Motta Zardo

Vírgula