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Parada Gay, teatro e baladas, os destaques de domingo (31/03)

Publicado em 29 de Março de 2019 às 16:56

Publicado em 

29 mar 2019 às 16:56
ESPECIAL
X Manifesto LGBTI+
Performances com Drag Queens, Aru Dias e Banda, DJs. Concentração às 14h no Mercado da Vila Rubim, Centro, Vitória. Shows às 16h no Sambão do Povo, Mário Cypreste, Vitória. Aberto ao público.
SHOW
Maria Maria: Por causa de você
Com Elem Nara, Gardênia Marques, Isadora Dalvi, Lílian Lomeu, Simône Devens e Zizinha Huguenin. Às 19h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
FESTIVAL
Boulevard Steak Beer
Metrópolis. Às 19h. Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
BALADA
Fluente
Arrastapé da Ilha, Eles cantam Dominguinhos. Às 18h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30); R$ 30 (após 20h30). Informações: (27) 3311-5216.
Freelance Crédito: Rafael Nick - Divulgação
Vitrine Music Bar
Um Domingo Lindo, com Freelance e Pagolife. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couver máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Barrerito Chopperia
Garotos da Praia, DJ Gabriel Pratti e Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.
Brisa Crédito: Vagner Rezende
Code Vix
Pride, com os DJs Brisa, Aurélio, Mathilda, Pedro Campana e Sasha Zimmer. Às 20h. Rua Juíz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99918-1922.
MÚSICA AO VIVO
Marcus Macedo
Variado. Às 16h. Bar dos Compadres. Av. Cel. Pedro Maia de Carvalho, 33, Parque das Gaivotas, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3072-3531.
Di Morais
Às 12h30. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.
TEATRO
18/03/2019 - Nathalia Timberg em material de divulgação da peça "Através da Iris" Crédito: Divulgação
Através da Iris
Com Nathalia Timberg. Às 19h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 90 (setor a/ inteira). Informações: (27) 3029-2765.
Richard Riguetti interpreta o educador pernambucano Paulo Freire Crédito: Christina Bocayuva/ Divulgação
Paulo Freire, o andarilho da Utopia
Espetáculo do Grupo Off-Sina, companhia de Circo Teatro de Rua. Às 19h. Palácio Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira). Informações: (27) 3636-7100.
Vírgula Crédito: Fernando Motta Zardo
Vírgula
Espetáculo de Sandra Motta. Às 19h. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

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