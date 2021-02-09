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OutroEu fará show digital no dia 21 de fevereiro

A programação também contará com espetáculos de teatro virtuais; confira a programação para ficar por dentro de outras atrações

Publicado em 

09 fev 2021 às 19:29

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 19:29

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

SHOW

OutroEu

A dupla musical fará seu primeiro show virtual. A transmissão do som leve e romântico ocorrerá no Youtube, com acesso controlado pela plataforma Doitys, às 20. Ingresso: R$ 35 ou R$ 50. Venda: no site Doitys. O repertório contará com os lançamentos mais recentes do duo. 

Fernando Malt

lançamento do EP “Teu”. A partir das 18h, no YouTube do Estúdio Baeta.

Simone

Live a partir das 18h, no Instagram da cantora.

Bourbon Jazz & Blues Fest

Apresentações de Bocato e Juliana Mantu, às 19h, e de Fred Sunwalk e Taryn Szpilman, às 20h. No YouTube do Bourbon Street.

MÚSICA AO VIVO

Hangar Gastrobar

Show com Paula Cassaro, a partir das 12h. Feijoada completa, R$29,90 por pessoa. Couvert R$ 3, por pessoa. Endereço: Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra. Informações: (27) 99320-4496.

TEATRO

É Tudo Família

Espetáculo virtual inspirado no livro homônimo, de Alexandra Maxeiner. Com temporada de 24 de janeiro a 28 de fevereiro, aos domingos, 11h. Sua transmissão ocorre no Zoom, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. O ingresso gratuito está disponível no site Sympla

Polaroides Secretas - Por Trás dos Rótulos

Com atuação de Guilherme Barcelos, Marília Viana, Roberta Azevedo e Stephanie Degreas, o espetáculo digital é uma criação coletiva, desenvolvida a partir da obra de Andy Warhol. Temporada: 5 a 28 de fevereiro, sexta, sábado e domingo, às 20h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos no site Sympla. Classificação Indicativa: 12 anos. Duração: 40 minutos.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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