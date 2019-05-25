Oses e Formemus nesta quinta (30/05)

ESPECIAL
Formemus 2019
Palestras, workshops e painéis, a partir das 14h. Showcase com Orizontti 6Teto. Às 20h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3376-1674.
CONCERTO
Claudio Santoro 100 Anos
Concerto da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo em homenagem ao maior compositor brasileiro, Cláudio Santoro. Com regência de Helder Trefzger. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
BALADA
Fluente
Kengaral. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 3347-1512.
Barrerito Chopperia
Botecão do Barrerito com Alan Venturin. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99810-4312.
Correria Music Bar
Forró do Correria com Forró Bemtivi. Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
Liverpub Vitória
Karaokê Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.
Wanted Pub
“TBT – The Best Thursday” com Allan Seabra (RN), Ivan & Matheus, Rômulo Aranttes e DJ Alec Bachetti. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.
Entrada:
R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h).
Informações:
(27) 99824-0486.
MÚSICA AO VIVO
Micheli Montalvão e Grupo
Samba de raiz. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Denisson Nunes
MPB. Às 19h. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.
TEATRO
Uó do borogodó
Espetáculo da da companhia Personalidades Cia Teatral. Às 10h e às 15h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.
LITERATURA
Ulpiana
Lançamento do décimo primeiro romance de Bernadette Lyra. Às 19h. Grappino. Rua Gama Rosa, 128, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Livro à venda por R$ 30. Informações: (27) 3029-5567.