Orquestra Sinfônica e sarau nesta quarta (13/02)

CONCERTO
Bienvenue 2019
Com com obras de Massenet, Saint-Saëns e Cesar Franck, Maíni Moreno como solista e Helder Trefzger como regente. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
FESTA
Quarta Autoral
Com a banda Terra Convexa. Às 20h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3029-1233.
Bicha Beer
Às 20h. Big Beer Liquor Store. Rua Carijós, 720, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.
Rock Move
Às 20h. Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99751-2970.
BALADA
Beb’s Vitória
Forró do Beb’s, com #ForróSession. Às 18h. Rua Juíz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: gratuita (até 20h); R$ 10 (após 20h). Informações: (27) 99641-8261.
Barrerito Chopperia
Forró Raiz. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
Wanted Pub
"Quartaneja", com Felipe Brava e Breno & Bernardo. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
MÚSICA AO VIVO
Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira
Samba de raiz, parte do projeto “Quarta de Raiz”. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3222-3074.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Confraria Dimdamdam. Rua Dylio Penedo, 300, Jockey de Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 40. Informações: (27) 3329-2137.
S4MBOSSA
Samba, parte projeto “Quarta Sem Compromisso”. Às 20h. Bar Alambique. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 378, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99705-5142.
LITERATURA
Quarta Poética
Sarau literário, com participação da escritora Fernanda Nali. Às 19h. Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-6533.