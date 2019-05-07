Orquestra Sinfônica e festas são os destaques de quarta (08/05)

CONCERTO

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo Crédito: Marcelo Siqueira

Ora direis Ouvir estrelas

Concerto da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, sob regência de Leonardo David, com os solistas Alexandre Bianque, tenor, e Rosiane Queiroz, soprano. Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3335-2953.

BALADA

Barrerito Chopperia

Bailão do Barrerito com Wando & Junior. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.

Mafuá Crédito: Elo Comunicação

Beb’s Vitória

Forró do Beb’s, com Mafuá. Às 18h. Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h). Informações: (27) 99641-8261.

FESTA

Moreati Crédito: Mariana Melim/Divulgação

Quarta Autoral

Com Moreati e TSM. Às 20h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3029-1233.

HUMOR

Espírito Comédia Crédito: Marcella Neitzel

Espírito Comédia

Às 20h. Taberna Gastrobar. Rua Carlos Gomes, 433, Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99654-5946.

MÚSICA AO VIVO

Cecitonio Coelho e Rodrigo Nogueira com samba de raiz Crédito: Bernardo Coutinho

Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho

Samba de raiz, parte do projeto “Quarta de Raiz”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3222-3074.

Emerson Arsy Trio

Jazz, parte do projeto “Jazz no Parque”. Às 19h30. Don Aguilar. Rua Rio Branco, 8, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3072-1649.

LITERATURA

Milagre em Passadouro

Lançamento do livro de Xuxu Neffa. Às 18h. Centro de Convenções de Vitória. Rua Constante Sodré, 157, Santa Lucia, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-4600.

Quarta Poética