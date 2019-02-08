Orquestra Sinfônica e abertura de exposição nesta terça (12/02)

CONCERTO
Bienvenue 2019
Com com obras de Massenet, Saint-Saëns e Cesar Franck, Maíni Moreno como solista e Helder Trefzger como regente. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
CARNAVAL
Ensaios Técnicos
Com as escolas Chegou O Que Faltava, Rosas de Ouro, Boa Vista. Às 20h. Sambão do Povo. Rua Dário de Lourenço Souza, Santo Antônio, Vitória. Entrada gratuita.
BALADA
Barrerito Chopperia
Com Rian & Rodrigo, Richard Viana e Breno & Bernardo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
FESTA
Som de Fogueira
Com Som de Brothers e Movimento. Às 19h. Birita Casa de Cocktail. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1741, Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público. Informações: (27) 3225-2164.
EXPOSIÇÃO
Do Jambeiro a Amoreira
Exposição do artista plástico André Magnago que traz cores fortes e traços expressivos em gravuras e pinturas de André. Abertura às 19h. Espaço de Arte, Restaurante El Libertador. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória. Visitação: de segunda a sábado, das 18h à 0h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3025-1516. Até 25 de março.