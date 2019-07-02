Orquestra e baladas nesta quarta (03/07)

CONCERTO

Banda Sinfônica da Fames Crédito: Roberto Ferrante

Banda Sinfônica da Fames

Com obras de Frank Ticheli, Peter Meechan e Rossano Galante. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

BALADA

Barrerito Chopperia

Wando & Junior. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.

Mafuá Crédito: Elo Comunicação

Beb’s Vitória

Forró do Beb’s, com Mafuá. Às 18h. Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h). Informações: (27) 99641-8261.

Wanted Pub

“Quartaneja” com Jenifer e Michele Freire. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

MÚSICA AO VIVO

Rodrigo Nogueira e Cecitonio Coelho Crédito: Bernardo Coutinho

Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho

Samba de raiz, parte do projeto “Quarta de Raiz”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3222-3074.

Salsa Brezinski Quartetto de Jazz

Jazz. Às 20h. Bar Restaurante Convés. Rua Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99982-7713.

TEATRO

Uó do Borogodó

Peça do grupo Personalidades Cia Teatral. Às 10h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.

LITERATURA

Francisco Grijó, escritor e secretário municipal de Cultura de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Fama Volat

Lançamento do livro de Francisco Grijó. Às 19h. Biblioteca Pública do Espírito Santo. Av. João Batista Parra, 165, Praia do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3137-9351.

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