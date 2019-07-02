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Orquestra e baladas nesta quarta (03/07)

Publicado em 

02 jul 2019 às 15:23

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 15:23

CONCERTO
Banda Sinfônica da Fames Crédito: Roberto Ferrante
Banda Sinfônica da Fames
Com obras de Frank Ticheli, Peter Meechan e Rossano Galante. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
BALADA
Barrerito Chopperia
Wando & Junior. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.
Mafuá Crédito: Elo Comunicação
Beb’s Vitória
Forró do Beb’s, com Mafuá. Às 18h. Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h). Informações: (27) 99641-8261.
Wanted Pub
“Quartaneja” com Jenifer e Michele Freire. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
MÚSICA AO VIVO
Rodrigo Nogueira e Cecitonio Coelho Crédito: Bernardo Coutinho
Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho
Samba de raiz, parte do projeto “Quarta de Raiz”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3222-3074.
Salsa Brezinski Quartetto de Jazz
Jazz. Às 20h. Bar Restaurante Convés. Rua Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99982-7713.
TEATRO
Uó do Borogodó
Peça do grupo Personalidades Cia Teatral. Às 10h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.
LITERATURA
Francisco Grijó, escritor e secretário municipal de Cultura de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Fama Volat
Lançamento do livro de Francisco Grijó. Às 19h. Biblioteca Pública do Espírito Santo. Av. João Batista Parra, 165, Praia do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3137-9351.
Ao Me Ver No Espelho
Lançamento do livro de Maxwell dos Santos. Às 19h. Assembleia Legislativa. Av. Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.

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