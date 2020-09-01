O sábado (5) vai ser agitado por live do cantor Léo Santana

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Lives Musicais
Magno dos Santos
Às 15h, no canal no YouTube do cantor. A live contará com a participação de Valéria Lima.
Léo Santana
Às 17h, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação “Live Weekend”.
#emcasacomsesc
Às 19h, com o cantor Pedro Luís. A live será transmitida pelo Instagram @sescaovivo e o canal no YouTube Sesc SP.
Gian e Giovani
Lucas Sales e Marconi
Adriana Calcanhotto
Às 21h, no site Videos Netshow. Ingressos: R$ 20. Venda: No site Sympla. A live será o show inédito “Só”.
Cecitonio Coelho
Às 21h, no perfil no Instagram e Facebook do cantor. Tocando canções autorais e nacionais.
Teresa Cristina
Às 22h, no perfil no Instagram da cantora.
Mariana Fagundes
Às 16h, no canal no YouTube da cantora.
Rick & Renner
Tropkillaz
Às 19h, no canal na Twitch da dupla. Com participação de Marcelo D2.
Delluka Vieira
Às 18h, no canal no YouTube do músico. COm a apresentação "Vertentes Live show".
"Cultura Conecta"
Programação cultural organizada pela Secult ES em seu canal no YouTube e Facebook. Confira as atrações :
Especial
1ª Festa da Baleia Jubarte
A partir das 18h , no canal do Projeto Baleia Jubarte no Youtube . Confira a programação digital:
Lançamento Literário
Notícia da Atual Literatura Brasileira
O lançamento virtual da obra será às 16h, no perfil no Instagram da editora Cousa. Os organizadores Vitor Cei; André Tessaro Pelinser; Letícia Malloy; e Andréia Delmaschio estarão presentes na live.
Teatro Online
Paulo Freire, O Andarilho da Utopia
Monólogo com encenação de Luiz Antônio Rocha e dramaturgia de Junio Santos. Às 21h, no Zoom, acessível através do Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 25; R$ 50; R$ 75. Venda: No site Sympla. Classificação: 12 anos.
O Peso do Pássaro Morto
Monólogo com encenação de Helena Cerello baseada na obra homônima da escritora Aline Bei. Às 16h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 20; R$ 30; R$ 50; R$ 250. Venda: No site Sympla. Classificação: 16 anos.