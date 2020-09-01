Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

O sábado (5) vai ser agitado por live do cantor Léo Santana

A programação também irá contar com apresentação digital da cantora Adriana Calcanhotto e da dupla Gian e Giovani

Publicado em 

01 set 2020 às 11:35

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 11:35

Leo Santana
O cantor Léo Santana Crédito: Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais 

Magno dos Santos

Às 15h, no canal no YouTube do cantor. A live contará com a participação de Valéria Lima.  

Léo Santana

Às 17h, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação “Live Weekend”. 

#emcasacomsesc

Às 19h, com o cantor Pedro Luís. A live será transmitida pelo Instagram @sescaovivo e o canal no YouTube Sesc SP.  

Gian e Giovani

Lucas Sales e Marconi

Adriana Calcanhotto

Às 21h, no site Videos Netshow. Ingressos: R$ 20. Venda: No site Sympla. A live será o show inédito “Só”.  

Cecitonio Coelho

Às 21h, no perfil no Instagram e Facebook do cantor. Tocando canções autorais e nacionais. 

Teresa Cristina

Mariana Fagundes

Rick & Renner

Tropkillaz

Às 19h, no canal na Twitch da dupla. Com participação de Marcelo D2.

Delluka Vieira

Às 18h, no canal no YouTube do músico. COm a apresentação "Vertentes Live show". 

"Cultura Conecta"

Programação cultural organizada pela Secult ES em seu canal no YouTube Facebook. Confira as atrações :

Especial

1ª Festa da Baleia Jubarte

A partir das 18h , no canal do Projeto Baleia Jubarte no Youtube . Confira a programação digital:

Lançamento Literário

Notícia da Atual Literatura Brasileira

O lançamento virtual da obra será às 16h, no perfil no Instagram da editora Cousa. Os organizadores Vitor Cei; André Tessaro Pelinser; Letícia Malloy; e Andréia Delmaschio estarão presentes na live. 

Teatro Online

Paulo Freire, O Andarilho da Utopia

Monólogo com encenação de Luiz Antônio Rocha e dramaturgia de Junio Santos. Às 21h, no Zoom, acessível através do Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 25; R$ 50; R$ 75.  Venda: No site Sympla. Classificação: 12 anos. 

O Peso do Pássaro Morto

Monólogo com encenação de Helena Cerello  baseada na obra homônima da escritora Aline Bei. Às 16h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 20; R$ 30; R$ 50; R$ 250. Venda: No site Sympla. Classificação: 16 anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados