O sábado (28) terá apresentação live de César Menotti e Fabiano

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Cinema
Festival de Cinema de Vitória
De 24 a 29 de novembro, serão exibidos 101 filmes de maneira on-line. As sessões são gratuitas e começarão sempre às 19 horas, ficando disponíveis para serem assistidas durante 24 horas. A programação será atualizada diariamente e exibida na plataforma InnSaei.TV.
Multicultural
7ª edição Festival Encontro Das Pretas
No festival, que ocorrerá entre os dias 20 e 29 de novembro, haverá shows, DJ sets, talks, exposições, conteúdos virtuais e feira afroempreendedora virtual. O evento realizado pelo Instituto DasPretas.Org é 100% on-line e gratuito, tendo a exibição de suas atrações no Youtube, Facebook, Instagram e Site. Confira a programação do dia:
Música
César Menotti & Fabiano (VillaMix – O Próximo Nº 1)
Apresentação digital, às 20h, no canal no YouTube VillaMix.
Sandália de Prata
Show live às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação semanal #emcasacomsesc e será transmitida diretamente do palco Sesc Vila Mariana.
Thais Badu
Apresentação digital, às 19h, no perfil no Instagram @casanaturamusical. A live é parte do projeto musical “Sala de Casa”.
8ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo
Devido à pandemia do novo coronavírus, o festival está ocorrendo on-line, com concertos e debates sendo exibidos no canal no YouTube do evento. Confira a programação do dia:
17º Festival #ZiriguidumEmCasa – especial Plante uma árvore
Apresentação digital, às 20h, no canal no YouTube Ziriguidum em Casa. Com a participação de: Adolar Marin; Anna Paes; Celito Espíndola; Claudio Lins; Claudio Lyra; Fernanda Velloso; Gabi Doti; Heberth Azzul; Iara Ferreira; Jaime Alem; João Pinheiro; Juba Khalil; Marco André; Nair Cândia; Paulinho Thomaz; Rogério Santos; e Tetê Espíndola
Teatro
A Arte de Encarar o Medo
Espetáculo digital com roteiro de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. A peça é gratuita, sendo transmitida às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
Parece Loucura Mas Há Método
Peça digital com direção de Paulo Moraes, o espetáculo conta com a atuação de Charles Fricks, Isabel Pacheco, Jopa Moraes e outros. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via SYmpla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
Stand-up de Bamba
Show de humor ao vivo, com Haeckel Ferreira e convidados, às 17h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Também contará com música ao vivo na abertura e fechamento com Trio Bem Bolado (samba e forró).Couvert: R$ 15,00