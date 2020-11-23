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O sábado (28) terá apresentação live de César Menotti e Fabiano

A programação também contará com show on-line de Thais Badu e da banda de samba-rock Sandália de Prata; confira a agenda e fique por dentro de outras atrações

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 13:25

Publicado em 

23 nov 2020 às 13:25
A dupla César Menotti e Fabiano no programa
A dupla César Menotti e Fabiano no programa "Altas Horas" Crédito: Reprodução/ TV Globo

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Cinema

Festival de Cinema de Vitória

De 24 a 29 de novembro, serão exibidos 101 filmes de maneira on-line. As sessões são gratuitas e começarão sempre às 19 horas, ficando disponíveis para serem assistidas durante 24 horas. A programação será atualizada diariamente e exibida na plataforma InnSaei.TV.

Multicultural

7ª edição Festival Encontro Das Pretas

No festival, que ocorrerá entre os dias 20 e 29 de novembro, haverá shows, DJ sets, talks, exposições, conteúdos virtuais e feira afroempreendedora virtual. O evento realizado pelo Instituto DasPretas.Org é 100% on-line e gratuito, tendo a exibição de suas atrações no YoutubeFacebookInstagram e Site. Confira a programação do dia:

Música

César Menotti & Fabiano (VillaMix – O Próximo Nº 1)

Apresentação digital, às 20h, no canal no YouTube VillaMix.

Sandália de Prata

Show live às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação semanal #emcasacomsesc e será transmitida diretamente do palco Sesc Vila Mariana.

Thais Badu

Apresentação digital, às 19h, no perfil no Instagram @casanaturamusical. A live é parte do projeto musical “Sala de Casa”. 

8ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo

Devido à pandemia do novo coronavírus, o festival está ocorrendo on-line, com concertos e debates sendo exibidos no canal no YouTube do evento. Confira a programação do dia:

17º Festival #ZiriguidumEmCasa – especial Plante uma árvore

Apresentação digital, às 20h, no canal no YouTube Ziriguidum em Casa. Com a participação de: Adolar Marin; Anna Paes; Celito Espíndola; Claudio Lins; Claudio Lyra; Fernanda Velloso; Gabi Doti; Heberth Azzul; Iara Ferreira; Jaime Alem; João Pinheiro; Juba Khalil; Marco André; Nair Cândia; Paulinho Thomaz; Rogério Santos; e Tetê Espíndola

Teatro

A Arte de Encarar o Medo

Espetáculo digital com roteiro de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. A peça é gratuita, sendo transmitida às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming.

Parece Loucura Mas Há Método

Peça digital com direção de Paulo Moraes, o espetáculo conta com a atuação de Charles Fricks, Isabel Pacheco, Jopa Moraes e outros. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via SYmpla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla

Stand-up de Bamba

Show de humor ao vivo, com Haeckel Ferreira e convidados, às 17h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Também contará com música ao vivo na abertura e fechamento com Trio Bem Bolado (samba e forró).Couvert: R$ 15,00

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