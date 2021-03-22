O sábado (27/03) será agitado por live de Marcos e Belutti

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MÚSICA
Marcos & Belutti
A dupla comemora 13 anos de carreira em live comemorativa, às 17h, em seu canal no YouTube.
Nara Couto
A cantora se apresenta, no canal no YouTube Sesc São Paulo e perfil no Instagram @sescaovivo, às 19h.
II Festival Rota Instrumental
O festival on-line visa explorar os talentos escondidos ao longo das margens do Rio Doce, dando visibilidade a composições autorais instrumentais de artistas locais. Ele teve início dia 25 de março e vai até 27, com apresentações ao vivo no Instagram dos artistas selecionados. Confira a programação do dia:
Antônia Medeiros
A cantora se apresenta às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A Live será o lançamento do disco "Motriz". Ingresso: R$ 15 a R$ 50. Venda: no site Sympla.
Maíra Freitas
A cantora se apresenta às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. No repertório, mistrura músicas autorais e sucessos de Martinho da Vila, Gilberto Gil, Chico Buarque, Milton Nascimento, etc. A apresentação de piano e voz é gratuita e os ingressos podem ser reservados no site Sympla.
Festival Groove Sound Lab
O evento de música on-line contará com live de Evelyn Simões e Banda Jam 04 e Joabe Reis Sexteto & Paula Lima. As apresentações acontecem respectivamente às 19h e 20h, no canal no YouTube do evento.
Virada SP Online
A partir das 12h tem início uma programação de 13 horas de música e arte, no site #Culturaemcasa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de SP. A edição do sábado (20) é promovida pelo município de Presidente Prudente e contará com a participação de Marcelo D2, Luciana Mello, Grupo Mistura do Samba e outras atrações.
Live "A História Continua com Eles"
A apresentação live de forró de Taty Girl conta com a participação de Zé Cantor, Daniel Diau, Gleydson Gavião, Batista Lima, Edson Lima, Felipão, Aduilio Mende, Vicente Nery, Dao Lopes e Tony Guerra. A transmissão ocorre às 20h, no canal no YouTube da cantora.
ESPECIAL
Perifacon- Brotando nas Redes
O evento se define como a primeira comic con das favelas e durante a pandemia está promovendo nos dias 25, 26, 27 painéis em formato live sobre o universo nerd, com acesso gratuito. Para participar do evento, basta se cadastrar aqui. Confira a programação do dia:
TEATRO
As Mariposas
O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.
O Peso do Pássaro Morto
Monólogo on-line com atuação de Helena Cerello e direção de Nelson Baskerville. A obra foi desenvolvida com base no livro homônimo da autora Aline Bei. Sua transmissão ocorre às 16h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 20. Venda: no site Sympla.
Inferno Nacional - O Musical
Espetáculo virtual com direção de ìtalo Soares e atuação de Felipe Duarte, Fernanda Lima, Ítalo Soares, Kevin Vitor, Luana Albuquerque, Luna Matavelli. Sua transmissão ocorre às 19h e às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito pode ser reservado no site Sympla.
Capitães da Areia
Espetáculo virtual gravado em 2002/2003 baseado na obra homônima de Jorge Amado. Sua direção é de Fernanda Paquelet e Lelo Filho. A transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Duração: 110 minutos. Ingresso: R4 30 a R$ 200. Venda: no site Sympla.
Novo & Normal
Comédia virtual com atuação de Elídio Sanna, Jair Oliveira, Juliana Alves, Paloma Bernardi, Samara Felippo, Sérgio Mamberti, Suely Franco e Tania Khalill. Sua transmissão ocorre às 18h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
O Corpo que eu Habito
Espetáculo virtual com direção artística e coreografia de Sueli Guerra. O espetáculo gravado no Teatro Cacilda Becker, no Rio de Janeiro, será exibido às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 10 anos. Temporada: 25 e 26 de março, às 20h; 27 e 28 de março, às 17h e 20h.
Festival em Má Companhia
O evento que vai de 6 a 28 de março reúne trabalhos de grupos e artistas das artes cênicas. Ele abarca a 5ª Mostra OFF de Teatro de Grupo, a Mostra Casa Vermelha, três mesas temáticas (Mesas OFF) e uma conferência. Gratuito, o evento tem suas transmissões exibidas no YouTube e Instagram da Má Companhia. Confira a programação do dia:
Minhas Queridas
Espetáculo virtual da Cia. de Teatro Diversão e Arte, com direção e dramaturgia de Stella Tobar. Temporada: de 19 a 28 de março, sextas, às 20h; sábados e domingos, às 19h. Sua transmissão ocorre no canal no YouTube da companhia. Duração: 70 minutos. Classificação indicativa: 14 anos. Após a apresentação haverá bate-papo com participação da escritora e biógrafa de Clarice Nádia Batella Gotlib e mediação de Stella Tobar.
Auto de João da Cruz
Espetáculo virtual da da Cia OmondÉ, com direção de Inez Viana. Temporada: de 5 a 28 de março; sextas a domingo, às 19h. Sua transmissão gratuita ocorre no canal no YouTube da companhia. Duração: 90 minutos. Classificação indicativa: 14 anos.
Te Falo com Amor e Ira
Espetáculo on-line solo com Branca Messina e direção de Fernanda Bond. Temporada: 20 de março a 25 de abril, sábados e domingos, às 19h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 20 a R$ 500. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação indicativa: 14 anos.
INFANTIL
Cinderela
Uma revisitação do clássico com atuação de Ian Soffredini e Mariana SãoJoão. Sua transmissão ocorre às 14h e 17h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Classificação Indicativa: 3 anos.
O Pequeno Príncipe
Espetáculo infantil on-line recria a história do pequeno príncipe através de bonecos. Suas transmissões ocorrem no canal no YouTube Teatro Folha. Temporada: de 6 a 28 de março, aos sábado e domingos, às 10h e 15h.
O Jogo do Folclore
Espetáculo digital que mistura narrativas presentes nas lendas e mitos folclóricos. No elenco: Douglas Lima, Lucas Barbugiani e Shanny Segade. Sua transmissão ocorre às 16h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. A peça gratuita pode ter seus ingressos reservados no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: a partir de 2 anos.
À Mesa com Romeu e Julieta
Espetáculo virtual com texto adaptado de Symone Strobel e atuação de Thiago Monte e Bruno Paiva. A apresentação infantojuvenil faz uma releitura do clássico de Shakespeare. Sua transmissão ocorre às 11h e às 16h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Temporada: 20 a 28 de março, sábados e domingos, às 11h e 16h. Classificação Indicativa: livre. Duração: 50 minutos.
CINEMA
Festival Cinema Também é Quilombo
O evento que teve início no dia 19 de março e segue até 28 reúne sob a temática do cinema negro a exibição de quatro mostras audiovisuais, em caráter competitivo por júri popular, com produções de realizadores negros brasileiros e da diáspora africana em outros países, além de webinários, sarau e um masterclass. Todas as atividades são gratuitas, abertas ao público e on-line, no site Todesplay. Confira a programação do dia:
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.