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O sábado (21) será agitado por espetáculo com Nany People on-line

A programação também contará com live do cantor Nando Reis e atração do Festival de Música Erudita do Espírito Santo; confira a agenda

Publicado em 

16 nov 2020 às 15:31

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 15:31

A artista Nany People
A artista Nany People Crédito: Marcos Guimaraes/ Divulgação

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Música

8ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo

Devido à pandemia do novo coronavírus, o festival está ocorrendo on-line, com concertos e debates sendo exibidos no canal no YouTube do evento. Confira a programação do dia:

Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

Às 18h, no seu canal no YouTube. A apresenteação digital faz parte da "Maratona Beethoven" e será exibida diretamente da Sala Minas Gerais. 

Premê

Live show às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação semanal #emcasacomsesc e será transmitida diretamente do palco Sesc Pinheiros. 

Lauana Prado

Nando Reis

Live Musical "As sete alegrias de Nossa Senhora"

Às 20h30, no canal no YouTube da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Na live, músicos da própria paróquia irão se apresentar. 

Chitãozinho & Xororó

A dupla fará "Live Hospital do Amor", às 20h, em seu canal no YouTube.

Rick & Renner

A dupla fará apresentação digital "Live Irmãos do Sul". A transmissão ocorrerá às 16h, no canal no YouTube da dupla.

Literatura

Lançamento virtual "Ayla e Marmelo"

O lançamento do livro infantil ocorrerá às 17h, no perfil no Instagram @editoracandida e contará com a participação do autor Dúlio Kuster Cid e o editor Alfredo Andrade. 

Teatro

Nany é Pop

O espetáculo com Nany People integra a 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro. Ele será exibido on-line às 20h, no canal no YouTube da WB Produções e Facebook. Sua transmissão será feita diretamente do Teatro Universitário da Ufes. Classificação: 12 anos. 

A Arte de Encarar o Medo

Espetáculo digital com roteiro de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. A peça é gratuita, sendo transmitida às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming.

A Peste de Albert Camus

Peça digital com atuação de Pedro Osorio e direção de Vera Holtz com Guilherme Leme Garcia. Sua transmissão ocorrerá no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 0 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Classificação: 16 anos. Duração: 45 minutos.

Parece Loucura Mas Há Método

Peça digital com direção de Paulo Moraes, o espetáculo conta com a atuação de Charles Fricks, Isabel Pacheco, Jopa Moraes e outros. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via SYmpla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla

Paulo Freire, o Andarilho da Utopia

Espetáculo on-line com Richard Riguetti e dramaturgia de Junior Santos. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 25 a R$ 75. Venda: No site Sympla. Temporada: 3 de outubro a 29 de novembro, aos sábados (21h) e domingos (17h). 

Stand-up de Bamba

Apresentação ao vivo de stand-up comedy, às 20h, na Casa de Bamba. Com Haeckel Ferreira e convidados. A noite também contará com samba na casa. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3026-7868. 

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