O sábado (21) será agitado por espetáculo com Nany People on-line

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Música
8ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo
Devido à pandemia do novo coronavírus, o festival está ocorrendo on-line, com concertos e debates sendo exibidos no canal no YouTube do evento. Confira a programação do dia:
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais
Às 18h, no seu canal no YouTube. A apresenteação digital faz parte da "Maratona Beethoven" e será exibida diretamente da Sala Minas Gerais.
Premê
Live show às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação semanal #emcasacomsesc e será transmitida diretamente do palco Sesc Pinheiros.
Lauana Prado
Às 20h, no canal no YouTube VillaMix.
Nando Reis
Às 21h, no canal no YouTube Comgás Transforma.
Live Musical "As sete alegrias de Nossa Senhora"
Às 20h30, no canal no YouTube da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Na live, músicos da própria paróquia irão se apresentar.
Chitãozinho & Xororó
A dupla fará "Live Hospital do Amor", às 20h, em seu canal no YouTube.
Rick & Renner
A dupla fará apresentação digital "Live Irmãos do Sul". A transmissão ocorrerá às 16h, no canal no YouTube da dupla.
Literatura
Lançamento virtual "Ayla e Marmelo"
O lançamento do livro infantil ocorrerá às 17h, no perfil no Instagram @editoracandida e contará com a participação do autor Dúlio Kuster Cid e o editor Alfredo Andrade.
Teatro
Nany é Pop
O espetáculo com Nany People integra a 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro. Ele será exibido on-line às 20h, no canal no YouTube da WB Produções e Facebook. Sua transmissão será feita diretamente do Teatro Universitário da Ufes. Classificação: 12 anos.
A Arte de Encarar o Medo
Espetáculo digital com roteiro de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. A peça é gratuita, sendo transmitida às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
A Peste de Albert Camus
Peça digital com atuação de Pedro Osorio e direção de Vera Holtz com Guilherme Leme Garcia. Sua transmissão ocorrerá no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 0 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Classificação: 16 anos. Duração: 45 minutos.
Parece Loucura Mas Há Método
Peça digital com direção de Paulo Moraes, o espetáculo conta com a atuação de Charles Fricks, Isabel Pacheco, Jopa Moraes e outros. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via SYmpla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
Paulo Freire, o Andarilho da Utopia
Espetáculo on-line com Richard Riguetti e dramaturgia de Junior Santos. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 25 a R$ 75. Venda: No site Sympla. Temporada: 3 de outubro a 29 de novembro, aos sábados (21h) e domingos (17h).
Stand-up de Bamba
Apresentação ao vivo de stand-up comedy, às 20h, na Casa de Bamba. Com Haeckel Ferreira e convidados. A noite também contará com samba na casa. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3026-7868.