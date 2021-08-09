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O sábado (14/08) terá show virtual com os Menotti e outros sertanejos

Além da Clube Agro Live, a programação ainda conta com apresentação on-line da Banda Mato Seco; confira a agenda

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 18:49

Publicado em 

09 ago 2021 às 18:49

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 300 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

MÚSICA

BNegão

O cantor se apresenta no Palco Virtual Itaú Cultural. A transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. O músico traz canções do primeiro álbum de Caymmi, Canções praieiras, lançado em 1954, entre outras músicas do cantor e compositor baiano. Classificação Indicativa: livre. 

Apokalypsis Fest 2

As bandas Lifeforce e Rising Bones se apresentam no Correria Music Bar (Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha). Os shows ocorrem a partir das 22h.  Ingresso: R$ 15. Informações: (27) 98116-3325.

Mato Seco

A banda de reggae se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal do YouTube Sesc São Paulo

Clube Agro live

Apresentação virtual com Zé Neto e Cristino; os Menotti; Felipe Araújo; João Bosco e Vinícius; Léo Chaves; Edson e Hudson e muito mais. O show virtual ocorre às 17h, no canal no YouTube da Clube FM Rio Preto

Dona Fran Acústico

A artista se apresenta às 18h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425. 

Patrícia Nascimento e Girafa

Os artistas se apresentam às 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, MPB e rock. Informações: (27) 3025-1516.

Ada Koffi, Joca e Banda

Os artistas se apresentam às 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). No repertório, samba, axé, MPB e música afrobrasileira. Informações: (27) 3026-7868. Couvert: R$ 15. 

Mary Amaral (voz), Vitor Ramos (violão) e Paula Maddi (percussão)

O trio se apresenta às 12h, no A Oca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, samba, jazz e MPB. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.

Vinícius Herkenhoff (flauta), Thiago Pedrolli (voz e violão) e Guilherme Rocha (percussão)

O trio se apresenta às 19h, no A Oca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, chorinho e samba. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.

Lema

A banda se apresenta às 22h, no Ensaio Botequim (R. Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória). Informação: (27) 99904-5360. 

Glauco + Banda Flashback

Os artistas se apresentam às 19h, no Hangar GastroBar (Colina de Laranjeiras, Serra). Informações: (27) 99532-8906.

PK e Yago Gomes

Os artistas se apresentam às 21h, no Matriz Hall (R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica). Informações: (27) 3336-4776. Classificação: 16 anos. Ingresso (meia/ 1º lote): R$ 20 (pista) e R$ 40 (área VIP). Venda: lebillet.com.br.

TEATRO

Stant-up Comedy Rafael Cortez

O humorista se apresenta às 18h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos. 

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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