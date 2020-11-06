O músico Rafael Pansica participará de festival virtual na quarta-feira (11)

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Lives Musicais
Savassi Festival
Programação gratuita com shows, mesas redondas e entrevistas no canal no YouTube do evento.
Saulo Laranjeira e banda
Às 19h, no canal no YouTube Palco MP3.
Música ao vivo
Sergio Rouver e João Augusto
Às 20h, os músicos interpretam músicas de todo o mundo na Vila Rusticana (Av. Antonio Gil Veloso, 1570, Praia da Costa, Vila Velha). Sem cobrança de couvert.
Quarta de Raiz
Os músicos Cecitonio Coelho e Rodrigo Nogueira tocam às 20h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 10.
Literatura
Livro Aberto
O secretário de cultura de Vitória Francisco Grijó tem bate-papo literário com o editor da Cousa Saulo Ribeiro às 19h30, no perfil no Instagram @grijo.francisco.
Teatro
Lá Fora Temporal
Espetáculo digital com texto de Marcelo Aquino e direção de Cássia Vilasboas. Com duração de 60 min, o show conta com a atuação de Analu Preste e Ary Coslov. Sua temporada será composta por apresentações sempre às 17h, nos dia 4, 11, 18 e 25 de novembro. Ocorrendo no Zoom, “Lá Fora, Temporal” é acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Classificação: 12 anos.
Tem Psicoterapeuta na Plateia na Sua Janela Digital
Monólogo com atuação de Daniel Cairo e texto do ator com Daniel Arcades. Às 20h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
Mãe Arrependida
Espetáculo digital com dramaturgia e encenação de Karla Tenório. A transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Temporada: de 09 de novembro 16 de dezembro de 2020 – Segundas, Terças e Quartas, às 21h. Duração: 55min. Classificação Indicativa: 16 anos. Ingresso: de R$ 30 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
Dos Prazeres
Espetáculo com atuação de Maristela Chelala. Às 21h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação será transmitida diretamente do palco SescSanto Amaro.