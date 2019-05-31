O Livro dos Espíritos e Facção Caipira nesta sexta (07/06)

31 mai 2019 às 19:55

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 19:55

SHOW
Facção Caipira Crédito: Camila Padilha
Facção Caipira e André Prando
Às 23h. Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 0h); R$ 25 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Alza Alves
Com o show "Aproximadamente Eu". Às 20h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
FESTIVAL
Arraiá Moxuara
Bianca Vedova. Às 18h. Shopping Moxuara. Av. Mario Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2600.
BALADA
Xá da Índia Crédito: Stefany Pollak/Divulgação
Stone Pub
Odara, show com Xá da Índia. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Fluente
Combate. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3311-5216.
Correria Music Bar
Forreggae do Correria 2° Festival de Bandas Capixabas, com Com Forró Raiz, Havengar e Gustavo Pingo. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista/ até 23h30); R$ 15 (após 23h30). Informações: (27) 98116-3325.
Garagem Pub
Tributo a Legião Urbana, com a a banda Química Urbana. Às 22h. Av. Gov. Florentino Ávidos, 80, Conceição, Linhares. Entrada: R$ 25 (1º lote).
Spellunca Music House
Com Mano Jack e Niumar Santiago. Às 20h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10.
MÚSICA AO VIVO
Encontro de Clássicos Musicais
Com Márcia Chagas, Chico Chagas e Victor Humberto. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Malandragem S.A. & DJ Cabeça de Vinil
Às 21h. Bar do Mãozinha. Av. Fernando Ferrari, 560, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99265-0686.
TEATRO
O Livro dos Espíritos
Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (meia/ mezanino) a R$ 80 (térreo/ inteira). Informações: (27) 3335-2953.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lateral do Rio Branco pede "desculpas" após vexame na Copa Verde
Segundo a Polícia Civil, uma família de Vila Valério, no Norte do estado, sofreu um prejuízo de cerca de R$ 397 mil durante a negociação de uma caminhonete de luxo.
Operação no RJ mira quadrilha que movimentou R$ 25 milhões e fez vítimas no ES
Materiais apreendidos no bairro Santa Martha, em Vitória
PM estoura boca de fumo em casa a metros do Quartel da Polícia Militar em Vitória

