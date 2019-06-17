O Lago dos Cisnes e mais nesta terça (18/06)

BALADA
Embrazado
Com Glauco e Freelance. Às 19h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10.
Barrerito Chopperia
Rian & Rodrigo e Breno & Bernardo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99810-4312.
MÚSICA AO VIVO
Sergio Rouver Quarteto
Jazz, parte do projeto “Clube do Jazz”. Às 20h. Braseiro da Ilha. Av. José Miranda Machado, Ilha do Boi, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3224-6559.
DANÇA
Lago dos Cisnes
Parte do projeto TAS Dança. Às 20h. Ginásio do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (arquibancada); R$ 40 (pista). Informações: (27) 3334-7323.