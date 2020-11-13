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O músico Guinga fará show live na quinta-feira (19)

A programação do dia também contará com a peça on-line "Os Vilões de Shakespeare"; confira a agenda para ficar por dentro de outras atrações

Publicado em 

13 nov 2020 às 17:40

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 17:40

O compositor e violinista Guinga
O compositor e violinista Guinga Crédito: Manfred Pollert/Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Música

58º Festival Villa-Lobos

No ano de 2020 o festival contará com atrações digitais de 9 a 27 de novembro. Na quinta-feira (19) terá recital do Duo Cancionâncias. Ele será exibida às 16h, no canal no YouTube Museu Villa Lobos. 

Guinga

Live show às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação semanal #emcasacomsesc.  

Joanna

Apresentação digital, às 19h, no canal no YouTube Firjan SESI.

Rodrigo Garcia

Live show, às 20h, no canal no YouTube do músico

Forró de Bamba

Apresentação ao vivo do grupo 1/4 de coco, às 20h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). No repertório, o grupo traz forró pé de serra. Couvert: R$ 10. 

Teatro

Os Vilões de Shakespeare

O monólogo digital conta com a atuação de Marcelo Cerrado e direção de Sérgio Módela. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Temporada: 05, 12, 19 e 26 de novembro. Classificação: 14 anos.

Ser José Leonilson

Espetáculo exibido on-line, às 20h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A obra foi idealizada por Laerte Késsimos e dirigido por Aura Cunha. Sua dramaturgia é de Leonardo Moreira. Ingresso: de R$ 0 a R$ 250. Venda: No site Sympla. Temporada: 15 de outubro a 19 de novembro, às quintas-feiras, 20h30. 

Na Cama

Peça digital de Bárbara Salomé e José Sampaio. O espetáculo será transmitido às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming e é gratuito. Faça sua inscrição para participar aqui

Dança

8 Meses em 2020

Espetáculo digital da Cia Atesãos do Corpo. Sua exibição ocorrerá às 22h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação semanal #emcasacomsesc.

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