O músico Guinga fará show live na quinta-feira (19)

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Música
58º Festival Villa-Lobos
No ano de 2020 o festival contará com atrações digitais de 9 a 27 de novembro. Na quinta-feira (19) terá recital do Duo Cancionâncias. Ele será exibida às 16h, no canal no YouTube Museu Villa Lobos.
Guinga
Live show às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação semanal #emcasacomsesc.
Joanna
Apresentação digital, às 19h, no canal no YouTube Firjan SESI.
Rodrigo Garcia
Live show, às 20h, no canal no YouTube do músico.
Forró de Bamba
Apresentação ao vivo do grupo 1/4 de coco, às 20h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). No repertório, o grupo traz forró pé de serra. Couvert: R$ 10.
Teatro
Os Vilões de Shakespeare
O monólogo digital conta com a atuação de Marcelo Cerrado e direção de Sérgio Módela. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Temporada: 05, 12, 19 e 26 de novembro. Classificação: 14 anos.
Ser José Leonilson
Espetáculo exibido on-line, às 20h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A obra foi idealizada por Laerte Késsimos e dirigido por Aura Cunha. Sua dramaturgia é de Leonardo Moreira. Ingresso: de R$ 0 a R$ 250. Venda: No site Sympla. Temporada: 15 de outubro a 19 de novembro, às quintas-feiras, 20h30.
Na Cama
Peça digital de Bárbara Salomé e José Sampaio. O espetáculo será transmitido às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming e é gratuito. Faça sua inscrição para participar aqui.
Dança
8 Meses em 2020
Espetáculo digital da Cia Atesãos do Corpo. Sua exibição ocorrerá às 22h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação semanal #emcasacomsesc.