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O domingo (27/12) contará com apresentação live da banda Mombojó

A programação também terá show digital em homenagem à cantora Elis Regina; confira a agenda para ficar por dentro das outras atrações

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 16:09

Publicado em 

21 dez 2020 às 16:09

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

SHOW

Mombolive da Virada

A banda recifense Mombojó  fará apresentação on-line de final de ano, às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 25 a R$ 100. Venda: No site Sympla

Andre L.R. mendes

O cantor e compositor fará pocket show "Manda Notícias" em seu perfil no Instagram, às 20h. Contribuições espontâneas podem ser feitas no site Sympla.

Live Para Sempre Elis

As cantoras Adrieli Sperandir , Gabriela Machado e Tábata Baumhardt apresentam live show que relembra grandes sucessos de Elis Regina. A transmissão ocorre às 20h30, no YouTube do projeto. Contribuições espontâneas podem ser feitas no site Sympla

TEATRO

Entre Solos

Espetáculo digital com estrutura dramática desenvolvida por Julia Carrera. Sua transmissão ocorrerá às 20h, no Zoom. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 10 a R$ 50. Venda: No site Sympla.

CINEMA

Mostra Lima Duarte: profissão ator

De 21 de dezembro a 10 de janeiro estarão disponíveis filmes que reúnem personagens consagrados do ator Lima Duarte no site Itaú Cultural. Além disso, os filmes que terão acesso gratuito  na mostra virão acompanhados de comentários do curador da Ocupação Lima Duarte, Amilton Pinheiro.  Serão cinco obras disponibilizadas para acesso on-line durante o período: "A Volta Para Casa"; "Corpo em Delito"; "Guerra Conjugal"; "Palavra e Utopia"; e "Sargento Getúlio". 

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