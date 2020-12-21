O domingo (27/12) contará com apresentação live da banda Mombojó

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SHOW
Mombolive da Virada
A banda recifense Mombojó fará apresentação on-line de final de ano, às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 25 a R$ 100. Venda: No site Sympla.
Andre L.R. mendes
O cantor e compositor fará pocket show "Manda Notícias" em seu perfil no Instagram, às 20h. Contribuições espontâneas podem ser feitas no site Sympla.
Live Para Sempre Elis
As cantoras Adrieli Sperandir , Gabriela Machado e Tábata Baumhardt apresentam live show que relembra grandes sucessos de Elis Regina. A transmissão ocorre às 20h30, no YouTube do projeto. Contribuições espontâneas podem ser feitas no site Sympla.
TEATRO
Entre Solos
Espetáculo digital com estrutura dramática desenvolvida por Julia Carrera. Sua transmissão ocorrerá às 20h, no Zoom. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 10 a R$ 50. Venda: No site Sympla.
CINEMA
Mostra Lima Duarte: profissão ator
De 21 de dezembro a 10 de janeiro estarão disponíveis filmes que reúnem personagens consagrados do ator Lima Duarte no site Itaú Cultural. Além disso, os filmes que terão acesso gratuito na mostra virão acompanhados de comentários do curador da Ocupação Lima Duarte, Amilton Pinheiro. Serão cinco obras disponibilizadas para acesso on-line durante o período: "A Volta Para Casa"; "Corpo em Delito"; "Guerra Conjugal"; "Palavra e Utopia"; e "Sargento Getúlio".