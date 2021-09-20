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Para curtir

O domingo (26/09) será de apresentação da banda Pele Morena em Vitória

A tarde também contará com D'moleque e Dj Lelinho no Beats; confira a agenda

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 20:28

Publicado em 

20 set 2021 às 20:28

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Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR

Tardezinha do Mamut's

Com Pele Morena, D'moleque e Dj Lelinho no Beats. A partir das 14h, no Cerimonial Casa Rosa (R. Des. Gílson Mendonça, 465, Gurigica, Vitória). Ingresso: R$ 5 (geral, meia, lote 1); R$ 10 (inteira, geral, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Informações: (27) 99999-4450. Classificação 18 anos. 

Samba Rei + Maycon Sarmento

A partir das 18h, no Gordinho Praia do Canto (Rua Joaquim Lirio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Informações: (27) 99756-9672.

Leqsamba + Nesse Clima + Jefinho Faraó

A partir das 17h, no Gordinho Sambão (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória). Ingresso: R$ 0 (até às 19h); R$ 20 (pista); R$ 40 (camarote). Informações: (27) 99897-4027.

ESPECIAL

2º Festival da Moqueca de Grande Goiabeiras

O evento,que chega ao fim neste domingo (26), conta com barracas de comidas típicas capixabas vendendo pratos a partir de R$ 8. Sua abertura ocorre às 12h, na Rua Silvana Rosa (a rua do Galpão das Paneleiras), na região da Grande Goiabeiras. Além da culinária, o festival com entrada gratuita tem  programação cultural. Confira as atrações do dia:

MÚSICA AO VIVO

Diego Lyra

Músico se apresenta a partir das 12h, no Santo Congo R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha).

Samba Crioulo + Sem Medida + Rabannada Dj

Músicos se apresentam a partir das 12h, no Defume's (R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha). Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99889-1199.

Grupo Demais

A partir das 19h30, no Ramos Botequim (Rod. Gov. José Henrique Sette, 17, Santana, Cariacica). Couvert: R$ 10.

Vitor & Ramon + Felipe Flauzino

A partir das 12h, no Silva's (Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra). Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99312-7576.

Luiza Dutra

A partir das 12h, no A Ôca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, samba, bossa e MPB. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15. 

Vinícius Herkenhoff Trio

A partir das 11h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425. 

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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