O domingo (15) contará com live do cantor André Prando

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?
Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]
Música
André Prando
O cantor fará apresentação live às 20h, no seu perfil no Instagram e canal no YouTube. No repertório, canções de Belchior.
Live Quarentena Reggae com banda Mato Seco
Orquestra Sinfônica de Heliópolis
Às 17h, acontecerá apresentação digital da orquestra com Vanessa Moreno em tributo à cantora Elis Regina. A transmissão ocorrerá no canal no YouTube Instituto Bacarelli.
Infantil
Show de cantigas de roda e hits dos anos 80
O espetáculo digital “MPBaixinhos Para Todas as Idades” reúne circo, fantoches e instrumentos musicais. O show será transmitido às 16 horas, pelo Facebook do projeto Diversão em Cena e no canal no YouTube Fundação Arcelor Mittal.
Teatro
Todos os Sonhos do Mundo
Monólogo on-line com o ator Ivam Cabral. Às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: Gratuito; R$ 10. Venda: No site Sympla.
A Vida Passou Por aqui
Espetáculo digital com atuação de Claudia Mauro e Édio Nunes. A peça tem direção de Alice Borges e será transmitida às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Classificação: 14 anos. Duração: 90 minutos.
Quem Vai Olhar as Crianças?
Espetáculo digital com dramaturgia de Raquel Castro e Sofia Souza. A peça gratuita será transmitida às 20h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
A Arte de Encarar o Medo
Espetáculo digital com roteiro de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. A peça é gratuita, sendo transmitida às 16h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
Amar é Crime
Espetáculo teatral on-line criado a partir da obra de Marcelino Freire, com atuação de Jônata Gonçalves. Às 20h, no canal no YouTube da Téspis Cia. de Teatro. Gratuito. Temporada: 13, 14 e 15 de novembro, às 20h.