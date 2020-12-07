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O domingo (13) terá apresentação digital de Filipe Fantin

A programação também contará com espetáculo digital "A Arte de Encarar o Medo", com roteiro de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez

Publicado em 

07 dez 2020 às 17:13

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 17:13

O cantor Filipe Fantin
O cantor Filipe Fantin Crédito: Nena Bonfante/ Divulgação

Multicultural

16ª Virada Cultura de São Paulo

Shows de Arnaldo Antunes, Yasmin Santos, Gloria Groove e Elba Ramalho, a partir das 13h30. Transmissão pela página do evento

5ª Virada Cultural de Linhares

Ocorrendo de 2 a 20 de dezembro, o evento será on-line, com suas atrações sendo exibidas ao vivo, no seu site. O evento conta com música, teatro, ópera, dança, contação de histórias e exibição de documentários. Confira a programação do dia:

Música 

Carla Cristina

Show a partir das 13h30, com exibição pelo YouTube

Thaeme e Thiago

Live da dupla sertaneja, a partir das 15h30, com transmissão pelo YouTube

Orquestra Sinfônica Heliópolis e Simoninha

Concerto, com participação de Péricles, Luciana Mello e Anna Setton. A partir das 17, com transmissão pelo YouTube

Arte

Exposição "Vix Estórias Capixabas"

Mostra em cartaz de 3 de dezembro de 2020 a 3 de março de 2021, no Museu de Arte do Espírito Santo (Avenida Jerônimo Monteiro, 557, Centro, Vitória). A exposição reúne 23 obras de artistas locais e foi elaborada a partir do trabalho dos capixabas Elpídio Malaquias(1919 - 1999) e Dionísio Del Santo (1925-1999). Sua visitação será feita através de agendamento prévio de grupos de até 10 pessoas, que devem marcar o passeio através do e-mail: [email protected]. O Museu funciona de segunda a sexta-feira: das 10h às 16h; sábados, domingos e feriados: das 12h às 16h. Informações: (27) 3132-8393. Para mais detalhes da exposição, confira a matéria na íntegra

Teatro

A Arte de Encarar o Medo

Espetáculo digital com roteiro de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. A peça é gratuita, sendo transmitida às 16h no Zoom, acessível via Sympla Streaming.

A Lua Vem da Ásia

Peça digital às 21h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação semanal #emcasacomsesc. 

Cinema

Mostra on-line de cinema Infantil

Do dia 1 a 20 de dezembro, estarão disponíveis sete curtas-metragens brasileiros de animação de forma gratuita. Os filmes terão interpretação em libras, além de legendagem em português. Eles poderão ser assistidos no site do Itaú Cultural. www.itaucultural.org.br. Confira os títulos:

Mostra Projeções de Cinema Brasileiro Contemporâneo

Do dia 30 de novembro a 14 de dezembro estarão disponíveis cinco filmes abordados no curso EAD Projeções – Linguagem e Processos Criativos no Cinema Brasileiro Contemporâneo. Eles poderão ser assistidos gratuitamente, no site do Itaú Cultural.  Confira os títulos:

Festival Arte como Respiro:  segunda leva de curtas-metragens

Do dia 1º ao dia 15 de dezembro, estarão sendo exibidos on-line e gratuitamente curtas selecionados para o festival. Essa é a segunda leva de trabalhos do tipo a ser disponibilizada pelo evento. Os curtas foram divididos em nove categorias (Olhares para Dentro; Janelas; Reminiscências; Corpo Político, Corpo Presente; Femininas e Plurais; Poesias Concretas; Saberes Sagrados; Universos Oníricos; e Uma Pitada de Humor) e poderão ser acessados no site do Itaú Cultural. 

XV Mostra Produção Independente da ABD Capixaba

Ocorrendo de 6 a 13 de dezembro, o evento digital sobre cinema tem suas transmissões feitas pela TV Educativa, pelo site da ABD Capixaba  e pelo canal no YouTube da Associação. Ele conta com exibição de filmes, debates com os realizadores, lançamento da Revista Milímetros n. 10, cursos e bate-papos. Confira a programação do dia:

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