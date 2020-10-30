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O dia 8 de novembro contará com musical "Quase Normal" on-line

A peça é protagonizada pela atriz Vanessa Gerbelli; confira a programação para ficar por dentro de outras atrações

Publicado em 

30 out 2020 às 20:57

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 20:57

Vanessa Gerbelli no espetáculo
Vanessa Gerbelli no espetáculo "Quase Normal" Crédito: Gustavo Bark

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais

Rodrigo Alarcon

Cold War Kids

Às 22h, no site NoCap. Ingresso: $ 15. O repertório terá um setlist de festival. 

André Prando

Às 20h, no perfil no Instagram e canal no YouTube do cantor. No repertório canções sertanejas dos anos 80 e 90. 

Teatro

Quase Normal

Musical on-line com a atriz Vanessa Gerbelli. O espetáculo tem direção geral e versão brasileira de Tadeu Aguiar,  além de direção musical de Liliane Secco. Sua transmissão ocorrerá às 17h, via Iniciaclive (as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento). Ingresso: de R$ 30 a R$ 200. Venda: No site Sympla

A Vida Passou Por Aqui

Peça digital com atuação de Claudia Mauro e èdio Nunes. O espetáculo ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming,  às 20h. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No Site Sympla. Classificação: 14 anos. Duração: 90 min. 

Helena Blavatsky, A voz do Silêncio

Monólogo com interpretação de Beth Zalcman e texto original de Lucia Helena Galvão. Às 19h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 30 (esgotado); R$ 60. Venda: No site Sympla.

Drive-in

Aventura Canina- O Show

 Adaptação livre no teatro do desenho “Patrulha Canina”. Às 17h30h,  no Vitória Sessions Drive-in (Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Vitória). Ingresso: R$ 100 (setor standart) e R$ 120(setor premium) .Quantidade máxima de pessoas por carro: 5. Capacidade de Carros : 300 vagas . Vendas: No site Sympla. Classificação : livre

Infantil

O Sítio do Picapau Amarelo

O musical “O Sítio do Picapau Amarelo”, da Copas Produções Artísticas, será transmitido às 16 horas, no perfil no Facebook do projeto Diversão em Cena e no canal no YouTube da Arcelor Mittal 

Cinema

Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

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