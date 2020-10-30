O dia 8 de novembro contará com musical "Quase Normal" on-line

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Lives Musicais
Rodrigo Alarcon
Às 17h, no seu canal no YouTube.
Cold War Kids
Às 22h, no site NoCap. Ingresso: $ 15. O repertório terá um setlist de festival.
André Prando
Às 20h, no perfil no Instagram e canal no YouTube do cantor. No repertório canções sertanejas dos anos 80 e 90.
Teatro
Quase Normal
Musical on-line com a atriz Vanessa Gerbelli. O espetáculo tem direção geral e versão brasileira de Tadeu Aguiar, além de direção musical de Liliane Secco. Sua transmissão ocorrerá às 17h, via Iniciaclive (as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento). Ingresso: de R$ 30 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
A Vida Passou Por Aqui
Peça digital com atuação de Claudia Mauro e èdio Nunes. O espetáculo ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming, às 20h. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No Site Sympla. Classificação: 14 anos. Duração: 90 min.
Helena Blavatsky, A voz do Silêncio
Monólogo com interpretação de Beth Zalcman e texto original de Lucia Helena Galvão. Às 19h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 30 (esgotado); R$ 60. Venda: No site Sympla.
Drive-in
Aventura Canina- O Show
Adaptação livre no teatro do desenho “Patrulha Canina”. Às 17h30h, no Vitória Sessions Drive-in (Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Vitória). Ingresso: R$ 100 (setor standart) e R$ 120(setor premium) .Quantidade máxima de pessoas por carro: 5. Capacidade de Carros : 300 vagas . Vendas: No site Sympla. Classificação : livre
Infantil
O Sítio do Picapau Amarelo
O musical “O Sítio do Picapau Amarelo”, da Copas Produções Artísticas, será transmitido às 16 horas, no perfil no Facebook do projeto Diversão em Cena e no canal no YouTube da Arcelor Mittal
Cinema
Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha
O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto 4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha.