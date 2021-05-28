Domingo (06/06) terá show de Pabllo Vittar na Parada SP on-line

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MÚSICA
Festival Luz Del Fogo
O evento gratuito conta com shows virtuais de Morenna, Afronta Mc, Gabriela Brown, Indy Naíse, Jasper e Gana, Julia Mestre, Luiza Boê, Transe, Luiza Dutra e Bella Mattar. A transmissão ocorre a partir das 14h, no canal no YouTube do festival.
André Prando
O cantor se apresenta às 20h, em seu canal no YouTube. Ele traz a live "Pranco canta Clássicos, Baladas, Fossas & Afins".
Parada Ao Vivo SP
Sandra Sá, Pabllo Vittar, Gloria Groove e Majur se apresentam no evento que celebra o mês do Orgulho LGBTQIA+. O time de apresentadores conta com a dupla Diva Depressão, Jean-Luca, Loui Ponto, Lorelay Fox e outros. A transmissão ocorre a partir das 14h, no canal no YouTube Dia Estúdio.
MULTICULTURAL
Rio de Violas - III Encontro de Violeiros do Rio de Janeiro
O evento que teve início no dia 3 tem seu último dia, com shows virtuais, aula e palco aberto. Sua transmissão ocorre o canal no YouTube da iniciativa. Confira a programação do dia:
TEATRO
1º Mostra de Teatro on-line APTI
Nos dias 05 e 06 de junho a Associação de Produtores Teatrais (APTI) está disponibilizando os espetáculos "Pós-F", com Maria Ribeiro, e "Sônia – Um Ato Por Tolstói", com Mariana Muniz., em formato on demand. A mostra que teve início no dia 15 de maio segue até 1º de agosto, trazendo diferentes peças a cada final de semana. Ingressos: R$ 25, R$ 50, R$ 100. Os ingressos podem ser reservados no site da associação. Confira as sinopses dos espetáculos do dia:
Geração Alpha
Espetáculo virtual com dramaturgia e direção de Soraya Salde. Sua transmissão ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla.
Como Todos os Atos Humanos
Peça filme da Cia. do Sopro. Temporada: 23 de maio a 6 de junho; segunda a sexta, às 16h e 21h; sábados e domingos, às 21h. A sua transmissão é gratuita, no canal no YouTube do grupo.
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
As Mariposas
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 4 de junho a 25 de julho; sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessíveis via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
Sangue No Olho
Espetáculo virtual com adaptação e direção de Delson Antunes. Seu elenco conta com Letícia Abadia, Anna França, Chico Sant´Anna e Iuri Saraiva. Temporada: 4, 5,6, 11, 12 e 13 de junho, sextas e sábado, às 20h; domingos, às 18h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 20 a R$ 100. Venda: no site Sympla. Duração: 80 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
Uma Peça Para Salvar o Mundo
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 06 a 28 de junho, domingos e segundas, às 20h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 45 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.