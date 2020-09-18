Matheus & Kauan se apresentam em live no domingo (27)

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Lives Musicais
Clara x Sofia
Teresa Cristina
Simone
Orquestra Ouro Preto apresenta Beatles
Às 11h, no canal no YouTube da orquestra. A live traz no repertório arranjos inéditos de canções como “Can’t Buy Me Love”, “I Want to Hold Your Hand”, “Twist and Shout”, “Here Comes the Sun”, “The Long and Winding Road”, While My Guitar Gently Weeps”, dentre outras.
Matheus & Kauan
Às 18h, no canal no YouTube da dupla. Com a live "Nosso Santo Bateu".
Daniela Ribeiro
Às 13h, no canal no YouTube da cantora.
Wanderléa
Drive-in
"A Rainha da Neve 2 - Uma Aventura Congelante"
Às 17h30 , no Vitoria Sessions Drive in (Novo Aeroporto de Vitoria, Av.Roza Helena Schorling Alburquerque, Bairro Aeroporto, Vitória). Ingressos (até 4 pessoas no carro): R$ 100 (Standart) e R$ 120 (Premium). Vendas pelo site: No site Sympla.
Teatro
O Peso do Pássaro Morto
Monólogo com encenação de Helena Cerello baseada na obra homônima da escritora Aline Bei. Às 16h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 20; R$ 30; R$ 50; R$ 250. Venda: No site Sympla. Classificação: 16 anos.
As Mulheres e Aristófanes
Monólogo com Esther Góes parte da programação #emcasacomsesc. Às 21h30, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Infantil
“A Pequena Sereia”
Inspirada nos musicais da Broadway e dirigida por Fernando Bustamante a peça retorna ao projeto Diversão em Cena e será exibida on-line, às 16 horas, pelo Facebook e canal no YouTube da Fundacao ArcelorMittal.
Multicultural
SEMANA #4 CULTURA CONECTA
A Secult ES estará promovendo uma programação cultural a cada semana até dezembro. As atrações são locais e diversas, tendo suas apresentações transmitidas no canal no YouTube, Facebook da Secult e na TVE. Confira os eventos digitais do dia: