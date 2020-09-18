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Matheus & Kauan se apresentam em live no domingo (27)

A programação também contará apresentações digitais das cantoras Wanderléa e Simone; confira locais e horários das transmissões

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 20:45

Publicado em 

18 set 2020 às 20:45
A dupla Matheus e Kauan
A dupla Matheus e Kauan Crédito: DZ

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais

Clara x Sofia

Teresa Cristina

Simone

Orquestra Ouro Preto apresenta Beatles

Às 11h, no canal no YouTube da orquestra.  A live traz no repertório arranjos inéditos de canções  como “Can’t Buy Me Love”, “I Want to Hold Your Hand”, “Twist and Shout”, “Here Comes the Sun”, “The Long and Winding Road”, While My Guitar Gently Weeps”, dentre outras.

Matheus & Kauan

Às 18h, no canal no YouTube da dupla. Com a live "Nosso Santo Bateu".

Daniela Ribeiro

Wanderléa

Drive-in

"A Rainha da Neve 2 - Uma Aventura Congelante"

Às 17h30 , no Vitoria Sessions Drive in (Novo Aeroporto de Vitoria, Av.Roza Helena Schorling Alburquerque, Bairro Aeroporto, Vitória). Ingressos (até 4 pessoas no carro): R$ 100 (Standart) e R$ 120 (Premium). Vendas pelo site: No site Sympla. 

Teatro 

O Peso do Pássaro Morto

Monólogo com encenação de Helena Cerello baseada na obra homônima da escritora Aline Bei. Às 16h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 20; R$ 30; R$ 50; R$ 250. Venda: No site Sympla. Classificação: 16 anos.

As Mulheres e Aristófanes

Monólogo com Esther Góes parte da programação #emcasacomsesc. Às 21h30, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. 

Infantil

“A Pequena Sereia”

Inspirada nos musicais da Broadway e dirigida por Fernando Bustamante a peça retorna ao projeto Diversão em Cena e será exibida on-line, às 16 horas, pelo Facebook e canal no YouTube  da Fundacao ArcelorMittal. 

Multicultural

SEMANA #4 CULTURA CONECTA

A Secult ES estará promovendo uma programação cultural a cada semana até dezembro. As atrações são locais e diversas, tendo suas apresentações transmitidas no canal no YouTubeFacebook da Secult e na TVE. Confira os eventos digitais do dia: 

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