A sexta-feira (24) terá live com apresentação de Felipe Araújo

Live Musical
George Henrique e Rodrigo
Às 20h, no canal no YouTube da dupla. Com a apresentação "Ex dos Exs".
Sombrinha e Thiago Kuquinha
Cecitonio Coelho
Às 22h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. No repertório, músicas de Marisa Monte.
Teresa Cristina
Às 20h, no canal no YouTube Sambabook.
Caldas Country
Às 19h, no canal no YouTube do evento. O live show contará com as duplas Jorge e Mateus; Humberto & Ronaldo; e Felipe Araújo.
Frank Aguiar
Às 20h, no canal no YouTube do cantor.
Wild Nothing
Às 16h, no Twitch da banda de indie rock.
Sergio Rouver
Às 19h, no seu perfil no Instagram. O saxofonista fará um tributo a Tom Jobim e Vinícius de Moraes.
Live 426
Às 21h, no canal no YouTube do Pub e no seu perfil no Instagram. O show será um tributo a Elton John e contará com Saulo Simonassi, Otávio Ribeiro, Alixis Gonzaga e Rafael esqueda.
Joelma
Às 21h, no canal no YouTube Midas Music. A apresentação contará com a participação de Xand Avião, Ludmla Ferber e Lauana Prado.
Banda Duets
Às 20h, no seu canal no YouTube e perfil no Instagram.
Vanessa da Mata- Solidária
Às 20h, no canal no YouTube da cantora. A apresentação estará recebendo doações para ajudar famílias afetadas pela pandemia.
Alcalyno
Às 20h, no canal no YouTube da banda. A live é uma comemoração aos 20 anos do grupo de forró mineiro.
Samantha Schmutz
Às 21h30, no canal no YouTube e Facebook do projeto Cultura em casa. A apresentação contará com a participação de Criolo.
MC JP
Às 22h, no Beapp.
Dinho Ouro Preto
Às 21h, no canal no YouTube do cantor.
Back in Black 40th Anniversary: A Virtual Celebration
Às 16h, no horário de Brasília, a transmissão ocorrerá no canal no YouTube Consequence Of Sound. A live será a comemoração dos 40 anos do álbum Back In Black da banda AC/DC. Ela contará com depoimentos da banda,tutoriais de guitarra e apresentações de Slash, Dee Snider, Juanes, Sebastian Bach e membros de Alice in Chains, Cage the Elephant, Anthrax, Trivium, Lamb de Deus.
Teatro Online
Projeto B
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o ator Rodrigo Bolzan.
O Coração Delator
Às 20h30, no Zoom. Na peça o Ator Marco Antonio Barreto adapta o conto "O COração Delator", de Edgar Allan Poe. Ingressos: R$ 15. Venda: No site Sympla.
Homem de Lata
Às 21h30, no Sympla Streaming. Texto de Moisés Liporage e atuação de Mouhamed Harfouch. Ingresso: R$ 20 (normal); R$ 30 (duplo); R$ 50 (família); a venda no site Sympla.
Especial Dança
Festival 20 anos de FENFIT
A partir das 18h, no canal no YouTube do Bar do Forró FENFIT. A comemoração vai até sábado (25), com programação de entrevistas. Confira a programação:
Exposições digitais
“Reencontro com a Fé”
De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.