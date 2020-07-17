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A sexta-feira (24) terá live com apresentação de Felipe Araújo

A programação também irá contar com shows online da dupla George Henrique & Rodrigo e Frank Aguiar

Publicado em 

17 jul 2020 às 12:50

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 12:50

O cantor Felipe Araújo
O cantor Felipe Araújo Crédito: Caldi Comunicação/Divulgação

Live Musical

George Henrique e Rodrigo

Às 20h, no canal no YouTube da dupla. Com a apresentação "Ex dos Exs". 

Sombrinha e Thiago Kuquinha

Cecitonio Coelho

Às 22h, no perfil no Instagram do cantor no Facebook. No repertório, músicas de Marisa Monte.  

Teresa Cristina

Caldas Country

Às 19h, no canal no YouTube do evento. O live show contará com as duplas Jorge e Mateus; Humberto & Ronaldo; e Felipe Araújo. 

Frank Aguiar

Wild Nothing

Sergio Rouver

Às 19h, no seu perfil no Instagram. O saxofonista fará um tributo a Tom Jobim e Vinícius de Moraes. 

Live 426

Às 21h, no canal no YouTube do Pub e no seu perfil no Instagram. O show será um tributo a Elton John e contará com Saulo Simonassi, Otávio Ribeiro, Alixis Gonzaga e Rafael esqueda. 

Joelma

Às 21h, no canal no YouTube Midas Music. A apresentação contará com a participação de Xand Avião, Ludmla Ferber e Lauana Prado. 

Banda Duets

Vanessa da Mata- Solidária

Às 20h, no canal no YouTube da cantora. A apresentação estará recebendo doações para ajudar famílias afetadas pela pandemia. 

Alcalyno

Às 20h, no canal no YouTube da banda. A live é uma comemoração aos 20 anos do grupo de forró mineiro. 

Samantha Schmutz

Às 21h30, no canal no YouTube e Facebook do projeto Cultura em casa. A apresentação contará com a participação de Criolo.  

MC JP

Às 22h, no Beapp. 

Dinho Ouro Preto

Back in Black 40th Anniversary: ​​A Virtual Celebration

Às 16h, no horário de Brasília, a transmissão ocorrerá no canal  no YouTube Consequence Of Sound. A live será a comemoração dos 40 anos do álbum Back In Black da banda AC/DC. Ela contará com depoimentos da banda,tutoriais de guitarra  e apresentações de Slash, Dee Snider, Juanes, Sebastian Bach e membros de Alice in Chains, Cage the Elephant, Anthrax, Trivium, Lamb de Deus. 

Teatro Online

Projeto B

O Coração Delator

Às 20h30, no Zoom. Na peça o Ator Marco Antonio Barreto adapta o conto "O COração Delator", de Edgar Allan Poe. Ingressos: R$ 15. Venda: No site Sympla

Homem de Lata

Às 21h30, no Sympla Streaming. Texto de Moisés Liporage e atuação de Mouhamed Harfouch. Ingresso: R$ 20 (normal); R$ 30 (duplo); R$ 50 (família); a venda no site Sympla.

Especial Dança

Festival 20 anos de FENFIT

A partir das 18h, no canal no YouTube do Bar do Forró FENFIT. A comemoração vai até sábado (25), com programação de entrevistas. Confira a programação:

Exposições digitais 

“Reencontro com a Fé”

De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

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