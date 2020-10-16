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Agenda

O dia 23 de outubro terá live dos Barões da Pisadinha com Xand Avião

A programação também irá contar com show digital da banda KLB e com o Rio Montreux Jazz Festival

Publicado em 

16 out 2020 às 18:14

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 18:14

O cantor Xand Avião no clipe
O cantor Xand Avião no clipe "Me Manda Logo Embora", parte do DVD "Errejota" Crédito: Reprodução/ YouTube

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais

KLB

Barões da Pisadinha e Xand Avião

2º Rio Montreux Jazz Festival

A partir das 18h, no canal no YouTube do festival. O festival vai reunir mais de 20 artistas, neste dia contará com Macy Gray; João Donato; The Sounds Of ROberto Menescal & Marcos Valle; Jazzmin’s; A Cor do Som; Luísa Mitre Quinteto; Marcos Suzano; e Mestinho.

Simoninha

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A live faz parte da programação semanal #emcasacomsesc e será transmitida diretamente do palco Sesc Bom Retiro. 

Rogério Flausino e Sideral: Especial Cazuza

Infantil

“Que História Contar?”

O projeto é uma série de sessões de contação de histórias infantis apresentadas por atores, músicos e palhaços, que vai  de 12 a 31 de outubro. Uma obra diferente será contada a cada dia, sempre às 10h, seguida de um bate-papo ou de uma oficina interativa com os artistas na plataforma Zoom. Ingressos: R$ 7,50 a R$ 15. Venda: No site Sympla. Classificação indicativa: Livre (recomendado para crianças a partir de 3 anos). Obs.: O conteúdo ficará disponível até 12 de dezembro. Confira o espetáculo do dia. 

Teatro

O Pior de Mim

Monólogo com atuação e texto de Maitê Proença. Às 16h45h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos: R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

Cinema

Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

Mostra De Cinema • Mov.Lab

Disponível para visualização e votação on-line de 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os filmes que compõem a mostra e podem ser acessados de forma gratuita: 

Festa on-line de encerramento Inffinito Festival

A festa de encerramento da mostra  será realizada na plataforma www.inff.online, com a com presença dos diretores, atores, produtores, imprensa e DJ’s no Brasil e EUA., tendo início às 21h. Confira a Line Up dos DJ's:

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