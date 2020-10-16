O dia 23 de outubro terá live dos Barões da Pisadinha com Xand Avião

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Lives Musicais
KLB
Às 21h30, no canal no YouTube da banda.
Barões da Pisadinha e Xand Avião
2º Rio Montreux Jazz Festival
A partir das 18h, no canal no YouTube do festival. O festival vai reunir mais de 20 artistas, neste dia contará com Macy Gray; João Donato; The Sounds Of ROberto Menescal & Marcos Valle; Jazzmin’s; A Cor do Som; Luísa Mitre Quinteto; Marcos Suzano; e Mestinho.
Simoninha
Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A live faz parte da programação semanal #emcasacomsesc e será transmitida diretamente do palco Sesc Bom Retiro.
Rogério Flausino e Sideral: Especial Cazuza
Infantil
“Que História Contar?”
O projeto é uma série de sessões de contação de histórias infantis apresentadas por atores, músicos e palhaços, que vai de 12 a 31 de outubro. Uma obra diferente será contada a cada dia, sempre às 10h, seguida de um bate-papo ou de uma oficina interativa com os artistas na plataforma Zoom. Ingressos: R$ 7,50 a R$ 15. Venda: No site Sympla. Classificação indicativa: Livre (recomendado para crianças a partir de 3 anos). Obs.: O conteúdo ficará disponível até 12 de dezembro. Confira o espetáculo do dia.
Teatro
O Pior de Mim
Monólogo com atuação e texto de Maitê Proença. Às 16h45h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos: R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
Cinema
Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha
O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto 4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha.
Mostra De Cinema • Mov.Lab
Disponível para visualização e votação on-line de 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os filmes que compõem a mostra e podem ser acessados de forma gratuita:
Festa on-line de encerramento Inffinito Festival
A festa de encerramento da mostra será realizada na plataforma www.inff.online, com a com presença dos diretores, atores, produtores, imprensa e DJ’s no Brasil e EUA., tendo início às 21h. Confira a Line Up dos DJ's: