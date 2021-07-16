A sexta-feira (23/07) terá live com Dinho Ouro Preto

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MÚSICA
Bivolt
A rapper se apresenta às 20h, no zoom, acessível via Sympla Streaming. Entre as músicas que compõem o repertório do show estão “Olha pra mim” e “Entre tu e meu com”, faixas que integram seu Mixtape lado B, além de canções do álbum Bivolt, lançado em 2020. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Classificação Indicativa: 12 anos. Duração: 60 minutos.
João Pedro e a Banda Fruto do Meu Suor
Os artistas se apresentam às 19h, no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Bastidores do Rock and Roll
Live show com participação de João Marcello Bôscoli, Dinho Ouro Preto, Samuel Rosa, Marcelo Nova e outros. Sua transmissão ocorre às 19h, no canal no YouTube do Teatro Bradesco.
Orquestra Petrobras Sinfônica
A orquestra traz o espetáculo virtual "Skank Sinfônico", às 20h, em seu canal no YouTube.
A Banda Mais Bonita da Cidade
O grupo se apresenta às 21h30, no portal Cultura Em Casa.
Kiko Zambianch
O artista apresenta o show virtual "Bem Bacana Demais", às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 100. Venda: no site Sympla.
Ricardo Brasil e Grupo
Os artistas se apresentam às 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). No repertório, samba de raiz. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3026-7868.
Trilha
O grupo se apresenta às 22h, no Ensaio Botequim (R. Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória). No repertório, pop-rock. Informações: (27) 99904-5360.
Banda Malandragem S.A
Música ao vivo, às 19h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha).
Back to The Past
A banda apresenta ao vivo, às 19h, no Canto da praia Beach Bar (Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99946-1618.
Tributo Legião e Cazuza
Christian Macione e Lúcio Vicente se apresentam às 19h, no bistrô A Oca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). Reservas limitadas. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.
Diego Lyra
O artista se apresenta às 18h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.
Duets
A banda leva rock ao restaurante El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória), às 20h. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3025-1516.
MULTICULTURAL
Cultura em Toda Parte
O festival virtual segue com as suas atrações, entrando em sua quinta semana de exibições. As transmissões ocorrem a partir das 18h, nos Canais de YouTube do IBCA, da Secult ES e da TVE, além de ser transmitido pela TV Educativa do Espírito Santo. Confira as atrações do dia:
TEATRO
As Mariposas
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 4 de junho a 25 de julho; sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessíveis via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
Lela & Cia.
Espetáculo virtual com direção de Malu Bierrenbach. Temporada: 16 a 25 de julho, segunda a sábado, às 19h; domingo, às 16h e 19h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.
O Cão de Kafka
Espetáculo virtual inspirado no conto "Investigação de um Cão", de Franz Kafka. Sua transmissão ocorre às 21h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.