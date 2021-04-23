Domingo (02/05) será marcado por live do músico Chico Lobo

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MÚSICA
Chico Lobo
O violeiro há mais de 35 anos se apresenta às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Lobo apresenta cantigas, instrumentais e composições autorais de sua vasta discografia. A apresentação digital integra as atrações do Palco Itaú e tem ingressos gratuitos, disponíveis no site Sympla. Duração: 60 minutos.
André Prando
O artista conhecido por suas tradicionais lives de domingo em meio à pandemia agora apresenta uma produção feita em estúdio. A transmissão "The Black Lodge Session" ocorre às 20h, no canal no YouTube do artista. No repertório, músicas autorais do atual EP "Calmas Canções do Apocalipse" e um passeio todos os seus discos já lançados. Ao final, Prando ainda toca uma canção inédita.
TEATRO
Uma Peça para Salvar o Mundo
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 23 de abril a 17 de maio; sexta, sábados e segundas, às 21h; domingos, às 16h. Ingresso: R$ 0; R$ 10. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
John e Eu
Espetáculo on-line com texto e atuação de Nicolas Trevijano. Sua transmissão ocorre, às 20h. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. A transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
Procópio
Espetáculo virtual de comédia com texto de Carla Four e atuação de Kadu Garcia e Paulo Giannini. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
É Tudo Família
Espetáculo virtual inspirado no livro homônimo, de Alexandra Maxeiner. Sua transmissão ocorre às 11h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito está disponível no site Sympla.
Madame e a Faca Cega
Espetáculo virtual com direção e dramaturgia de Tatiana Bueno . Sua transmissão ocorre às 20h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 20. Venda: no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.