Sexta-feira (19/03) será animada por live musical de Marcelo Serrado

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MÚSICA
Marcelo Serrado
O ator e cantor, acompanhado da maestrina e pianista Claudia Elizeu, apresenta canções de diferentes estilos e época. No roteiro musical, músicas como I’ve Got You Under My Skin”, de Frank Sinatra; o bolero “La Barca”, de Luis Miguel; e “Manhã de Carnaval”, cantado por Maysa. A transmissão do show ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 70 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Vem Vinícius
Show ao vivo no canal no YouTube Sesc São Paulo e perfil no Instagram @sescaovivo com Giana Viscardi, Pedro Lima e Marcos Romera. A transmissão ocorre às 19h.
Noitada Live
Apresentação do DJ Marcio Fernandes, às 19h, em seu canal no YouTube.
Blues Beatles
A banda interpretará clássicos do grupo inglês ao ritmo do blues em live, às 20h, no canal no YouTube Mannish Boy Produções. A apresentação faz parte da programação Cria Som.
Adriana Sanchez
A artista apresenta o seu show autoral "Sanfonando", às 20h, em seu canal no YouTube.
TEATRO
O Meu Sangue Ferve Por Você
O espetáculo de comédia musical dirigido por Diego Morais agora será exibido on-line. A trama traz clássicos do brega como "Alma Gêmea"; "Garçom"; "Escrito nas Estrelas"; e outras. Sua transmissão ocorre às 20h, no website do espetáculo. Com ingressos gratuitos, as reservas podem ser feitas no site Sympla. Temporada: de 26 de fevereiro a 21 de março, às sextas, sábados e domingos, 20h.
As Mariposas
O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0, R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.
Terminal Só
Espetáculo virtual que diversas histórias, dirigido por Nelson Baskerville. A obra é a segunda edição do “Solos em Confinamento”. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Temporada: 12, 13, 19 e 20 de março, às 19h. Duração: 1h cada ato. Classificação etária: 18 anos.
Algum Lugar Depois do Fim do Mundo
Espetáculo on-line com texto e atuação de Fernando Santana. Sua transmissão ocorre às 19h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Venda: no site Sympla. Classificação indicativa; 16 anos.
Dentro do Coração Selvagem
O espetáculo é uma atração imersiva virtual de peça gravada sobre a autora Clarice Lispector. O evento aonde o público pode guiar seu avatar por salas digitais ocorre às 20h, na plataforma Gather Town, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 20 a R$ 120. Venda: no site Sympla.
Em Busca de Judith
Espetáculo virtual idealizado por Jéssica e Pedro Sá Moraes. A apresentação de teatro canção ocorre às 20h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Com ingressos gratuitos, as reservas podem ser feitas no site Sympla. Duração: 75 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Race
Espetáculo virtual com direção de Gustavo Paso e texto de David Mamet. Sua transmissão ocorre às 20h, via Yazo, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 30. Venda: no site Sympla. Duração: 75 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
Parabéns Senhor Presidente
Peça on-line, com texto de Fernando Duarte e Rita Elmôr e direção de Fernando Philbert, conta com atuação de Danielle Winits e Christine Fernandes. A comédia tem exibição às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Temporada: 19 a 21 de março, às 20h; 25 e 26 de março, às 20h; e 28 de março, às 18h e 20h. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
DANÇA
Chumbo
Espetáculo de dança realizado pelo Núcleo de Pesquisa Tranzborde e Corpo Rastreio. A apresentação digital ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla.
Elo
Espetáculo de dança da T.F Cia de Dança. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A apresentação gratuita integra a programação virtual do ItaúCultural. Ingressos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 45 minutos. Classificação Indicativa: livre.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.