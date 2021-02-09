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O dia 18 de fevereiro contará com peça on-line sobre Paulo Freire

Além do espetáculo com atuação de Luiz Antônio Rocha, a programação contará com exposições digitais e shows musicais; confira a agenda

Publicado em 

09 fev 2021 às 19:06

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 19:06

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Música

Zeca Baleiro e Juliana Linhares

A partir das 19h, com transmissão pelo Instagram

TEATRO

Paulo Freire, O Andarilho da Utopia

Espetáculo digital sobre a vida do educador Paulo Freire. A dramaturgia é de Junio Santos e atuação de Luiz Antônio Rocha. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 25 a R$ 75. Venda: No site Sympla. Classificação: 12 anos. 

Morra, Amor

Adaptação do livro homônimo da escritora argentina Ariana Harwicz, que a atriz Camila Nhary (de “Tom na Fazenda”) apresenta ao vivo pelo Instagram e YouTube, a partir das 21h. 

DANÇA

Memórias

O espetáculo virtual da Kimbra Cia de Dança ocorre às 20h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. No show, a cia irá reviver momentos e coreografias que marcaram a sua trajetória. Ingresso: de R$ 12,50 a R$ 36,36. Venda: No site Sympla. 

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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