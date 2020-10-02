Edson & Hudson e Grupo Sambô farão show on-line no domingo (11)

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Lives Musicais
Alessandra Crispin
Às 16h, no canal no YouTube da cantora.
Edson & Hudson e Grupo Sambô
Teresa Cristina
Os Paralamas do Sucesso
Às 20h, no canal no YouTube da banda.
Gilberto e Gilmar
Às 19h, no canal no YouTube da dupla. Com a live "Bebo e Choro"
Cleiton & Camargo
Às 17h, no canal no YouTube da dupla.
Infantil
Sessões Drive-in “Música de Brincar” – com Tio Samir e Banda
O Parque Botânico da Vale (Av. dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória) está recebendo espetáculos drive-in gratuitos de 9 a 11 de outubro. Inscrições a partir de quinta-feira 08/10, às 9h no site www.vale.com/parquebotanicovitoria. Capacidade por carro: até 4 pessoas.
“Armatrux, a banda”
O espetáculo de bonecos será exibido de forma gratuita às 16 horas, pelo Facebook do projeto Diversão em Cena e YouTube da Fundação Arcelor Mittal.
Música ao vivo
Feijoada com Samba + Live
Às 11h, na Casa de Bamba. A apresentação de samba será com a Banda 522 e terá poucas vagas. Couvert: R$ 20. O show será transmitido no canal no YouTube da casa.
Performance
Que corpo é esse?
Performance de Vivian Cunha, às 19h, no perfil no Instagram @mov.cidade.
Teatro
Caio F. Em Casa
Monólogo interpretado por Duda Woyda às 21h30, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. Faz parte da programação #emcasacomsesc.
Festival Arte como Respiro- Edição Cênicas
Espetáculos de teatro, dança e circo estão sendo exibidos no site www.itaucultural.org.br de 7 a 11 de outubro, a partir das 20h. Confira as atrações do dia, que ficarão disponíveis até as 20h da segunda-feira (12) de forma gratuita.
Cinema
Mostra Cine.Ema
São 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil, disponibilizados no site do Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo - Reserva Águia Branca. A mostra fica no ar de 5 de outubro a 9 de novembro.