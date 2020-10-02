Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

Edson & Hudson e Grupo Sambô farão show on-line no domingo (11)

A programação também contará com apresentação digital da banda Os Paralamas Do Sucesso; confira a agenda para saber os locais e horários das transmissões

Publicado em 

02 out 2020 às 19:39

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 19:39

A dupla Edson e Hudson
A dupla Edson e Hudson Crédito: Reprodução/ YouTube, Falando Às Paredes [DVD Amor + Boteco 2019]

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais

Alessandra Crispin

Edson & Hudson e Grupo Sambô

Teresa Cristina

Os Paralamas do Sucesso

Gilberto e Gilmar

Às 19h, no canal no YouTube da dupla. Com a live "Bebo e Choro"

Cleiton & Camargo

Infantil

Sessões Drive-in “Música de Brincar” – com Tio Samir e Banda

O Parque Botânico da Vale (Av. dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória) está recebendo espetáculos drive-in gratuitos de 9 a 11 de outubro. Inscrições a partir de quinta-feira 08/10, às 9h no site www.vale.com/parquebotanicovitoria. Capacidade por carro: até 4 pessoas.

“Armatrux, a banda”

O espetáculo de bonecos será exibido de forma gratuita às 16 horas, pelo Facebook do projeto Diversão em Cena e YouTube da Fundação Arcelor Mittal.

Música ao vivo 

Feijoada com Samba + Live

Às 11h, na Casa de Bamba. A apresentação de samba será com a Banda 522 e terá poucas vagas. Couvert: R$ 20. O show será transmitido no canal no YouTube da casa. 

Performance

Que corpo é esse?

Performance de Vivian Cunha, às 19h, no perfil no Instagram @mov.cidade.

Teatro

Caio F. Em Casa

Monólogo interpretado por Duda Woyda às 21h30, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. Faz parte da programação #emcasacomsesc.

Festival Arte como Respiro- Edição Cênicas

Espetáculos de teatro, dança e circo estão sendo exibidos no site www.itaucultural.org.br de 7 a 11 de outubro, a partir das 20h. Confira as atrações do dia, que ficarão disponíveis até as 20h da segunda-feira (12) de forma gratuita.

Cinema

Mostra Cine.Ema

São 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil, disponibilizados no site do Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo - Reserva Águia Branca. A mostra fica no ar de 5 de outubro a 9 de novembro. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados