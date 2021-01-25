O cantor Jairo Pereira irá agitar a sexta-feira (29/01) com live

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?
Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]
SHOW
Jairo Pereira
O ator, rapper e cantor irá se apresentar em live do ZporZ Fest Verão, às 19h, no canal no YouTube Zporz Multi Artes.
TEATRO
Luiz Gama- Uma Voz Pela Liberdade
Espetáculo digital com atuação de Deo Garcez e Soraia Arnoni. A direção é de Ricardo Torres. Sua transmissão ocorre às 20h, nos dias 08, 15, 22 e 29 de janeiro, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
Na Sala com Clarice
Peça digital com concepção e atuação de Odilon Esteves. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. O evento é gratuito e a o ingresso pode ser garantido no site Sympla.
DANÇA
40.04
Espetáculo digital produzido, dirigido e interpretado por Ana Julia Paiva. Os ingressos podem ser garantidos no site Sympla. Sua transmissão ocorre às 20h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.
Aka
Espetáculo de dança digital concepção de Emilie Sugai e Lee Taylor. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla. Com entrada gratuita, os ingressos para o evento digital podem ser garantidos no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
INFANTIL
O Dinossauro e a Borboleta
Espetáculo infantil de autoria e direção de Péricles Raggio. Sua transmissão ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20. Venda: No site Sympla. Classificação: a partir de 4 anos.
EXPOSIÇÃO
Coletividade Negra
A exposição virtual conta com os trabalhos de Márvila Araújo, fotógrafa, e do artista visual Luciano Feijão. A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale e segue até o dia 1º de fevereiro de 2021.
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.