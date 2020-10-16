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Agenda

O cantor Diego Moraes fará show live na terça-feira (20)

O espetáculo on-line "Sombras no Final da Escadaria" também faz parte da programação do dia; confira a agenda para conferir locais e horários das transmissões

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 16:02

Publicado em 

16 out 2020 às 16:02
O cantor Diego Moraes no videoclipe
O cantor Diego Moraes no videoclipe "Muderno". Crédito: Reprodução/ YouTube

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais 

Diego Moraes

Às 22h30, nos perfis de instagram @mov.cidade e @prazerdiegomoraes.

Thiago Miranda

Às 19h30, em seu canal no YouTube.  Na live ele interpreta canções de Belchior.

Marmita

Às 20h, no canal no YouTube "Fita Amarela". A live "Nossa Festa" terá samba de raíz em seu repertório. 

Belluco - Bloco Admiração Cristiano Araújo

Às 20h30, no canal no YouTube do cantor Belluco. A live trará sucessos de Cristiano Araújo. 

Salomão Soares Trio

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A live de música instrumental faz parte da programação semanal #emcasacomsesc e será transmitida direto do palco Sesc Consolação. 

Teatro

Sombras no Final da Escadaria

Monólogo com atuação de Vanessa Gerbelli, texto de Luis Carlos Góes e direção de Amir Haddad. O espetáculo on-line será exibido no Zoom, acessível via Sympla Streaming, às 17h. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Temporada: 6, 13, 20 e 27 de outubro. Classificação: 16 anos.

Cinema

Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

Mostra De Cinema • Mov.Lab

Disponível para visualização e votação on-line de 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os filmes que compõem a mostra e podem ser acessados de forma gratuita: 

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