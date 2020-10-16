O cantor Diego Moraes fará show live na terça-feira (20)

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Lives Musicais
Diego Moraes
Às 22h30, nos perfis de instagram @mov.cidade e @prazerdiegomoraes.
Thiago Miranda
Às 19h30, em seu canal no YouTube. Na live ele interpreta canções de Belchior.
Marmita
Às 20h, no canal no YouTube "Fita Amarela". A live "Nossa Festa" terá samba de raíz em seu repertório.
Belluco - Bloco Admiração Cristiano Araújo
Às 20h30, no canal no YouTube do cantor Belluco. A live trará sucessos de Cristiano Araújo.
Salomão Soares Trio
Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A live de música instrumental faz parte da programação semanal #emcasacomsesc e será transmitida direto do palco Sesc Consolação.
Teatro
Sombras no Final da Escadaria
Monólogo com atuação de Vanessa Gerbelli, texto de Luis Carlos Góes e direção de Amir Haddad. O espetáculo on-line será exibido no Zoom, acessível via Sympla Streaming, às 17h. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Temporada: 6, 13, 20 e 27 de outubro. Classificação: 16 anos.
Cinema
Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha
O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto 4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha.
Mostra De Cinema • Mov.Lab
Disponível para visualização e votação on-line de 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os filmes que compõem a mostra e podem ser acessados de forma gratuita: