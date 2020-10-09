O cantor Dan Abranches fará live show na quinta-feira (15)

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Live Musical
Dan Abranches
Às 21h, nos perfis de Instagram @mov.cidade e @danabranches .
Lazzo Matumbi
Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação #emcasacomsec
André Moraes
Às 22h, no aplicativo BeApp.
Festival Arte como Respiro- Música
Às 20h, apresentações musicais serão disponibilizadas no site www.itaucultural.org.br como parte da programação do festival multicultural. Os artistas que terão seus shows disponíveis até às 20h do dia 16 são: Luiza Fittipaldi, Cristiano Cunha e Fabiana Cozza, e Jards Macalé.
Dinho
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Infantil
Festival Arte Como Respiro- Edição Cênicas/Infatil
Espetáculos para a criançada, gravados e disponibilizados a partir das 15h, no site do Itaú Cultural. Os shows gratuitos ficam no ar até o dia seguinte, no mesmo horário, totalizando 24h. Confira os espetáculos lançados no dia:
“Que História Contar?”
O projeto é uma série de sessões de contação de histórias infantis apresentadas por atores, músicos e palhaços, que vai de 12 a 31 de outubro. Uma obra diferente será contada a cada dia, sempre às 10h, seguida de um bate-papo ou de uma oficina interativa com os artistas na plataforma Zoom. Ingressos: R$ 7,50 a R$ 15. Venda: No site Sympla. Classificação indicativa: Livre (recomendado para crianças a partir de 3 anos). Obs.: O conteúdo ficará disponível até 12 de dezembro. Confira o espetáculo do dia.
Chão de Letras
De 12 a 17 de outubro a Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim disponibilizará um vídeo de uma das contadoras do Grupo Chão de Letras a cada dia. As gravações serão disponibilizados no Instagram @grupochaodeletras, sempre às 8h da manhã. Confira a história do dia:
Cinema
Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha
O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto 4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha.
Festival de Documentários de Porto Alegre
Ocorrendo de 14 a 18 de outubro, o evento exibirá gratuitamente uma seleção de doze documentários gaúchos, produzidos entre 2000 e 2020, acessíveis no site da mostra. A programação inclui longas e curtas aclamados por público e crítica e filmes escolares com temas ligados à representatividade. Os trabalhos exibidos a cada dia ficarão disponíveis por 24h. Confira os títulos postados na quinta-feira (15):