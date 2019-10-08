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Noite Raulzera na quinta e sexta (24 e 25/10) em Jardim da Penha

Antes dos shows com Sandrera, haverá o bate-papo “Pergunte ao carimbador maluco”, com Sylvio Passos e mediação de Fraga Ferri e Carlos Rabello.

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 12:37

Publicado em 

08 out 2019 às 12:37
Sandrera Crédito: Vagna Ganen

Quando?

Dias 24 e 25 de outubro de 2019, quinta e sexta, às 20h.

Onde?

Teatro Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória.

Quanto?

R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira).

Informações:

(27) 3334-7323.

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