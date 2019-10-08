Noite Raulzera na quinta e sexta (24 e 25/10) em Jardim da Penha

Quando?
Dias 24 e 25 de outubro de 2019, quinta e sexta, às 20h.
Onde?
Teatro Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória.
Quanto?
R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira).
Informações:
(27) 3334-7323.
Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 12:37
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