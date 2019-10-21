Noite Raulzeira em Vitória nesta quinta e sexta (25 e 26/10)

Quando:
Quinta (25/10) e Sexta (26/10), às 20h
Onde?
Teatro Sesi, R. Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória
Quanto?
R$ 15 (meia)
Publicado em
Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 17:25
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