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Noite Raulzeira em Vitória nesta quinta e sexta (25 e 26/10)

Show com Sandera e Sylvio Passos será seguido de bate papo

Publicado em 

21 out 2019 às 17:25

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 17:25

Quando:

Quinta (25/10) e Sexta (26/10), às 20h

Onde?

Teatro Sesi, R. Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória

Quanto?

R$ 15 (meia)

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