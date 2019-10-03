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“Noite do Chapéu” agita o sábado (05/10) do Triângulo

As duplas sertanejas Ivan & Matheus e Pedro & Lucas se apresentam no Wanted Pub

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 14:34

Publicado em 

03 out 2019 às 14:34
Ivan & Matheus Crédito: Arnaldo Jose Peruzo

Quando?

Dia 5 de outubro de 2019, sábado, às 21h.

Onde?

Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.

Quanto?

R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h).

Informações:

(27) 99824-0486.

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