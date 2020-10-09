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Marília Mendonça fará show live no sábado (17)

Quem também marca presença digital no dia é o cantor Gusttavo Lima; confira a programação para ficar por dentro dos locais e horários das transmissões

Publicado em 

09 out 2020 às 20:14

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 20:14

Marília Mendonça no primeiro show depois do nascimento do filho, em São Paulo
Marília Mendonça no primeiro show depois do nascimento do filho, em São Paulo Crédito: Randes Filho

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Live Musical 

Gusttavo Lima

Marília Mendonça

Kisser Clan

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc  São Paulo. A apresentação faz parte da programação #emcasacomsesc. 

Deborah Costa

DJ Jazzy Jeff

Às 16h, no aplicativo BeApp.

Dj Maseo of De La Soul

Às 18h, no aplicativo BeApp. 

16º Festival #ZiriguidumEmCasa - especial Milton Nascimento (Gravado)

Às 20h, no canal no YouTube do Ziriguidum. Com Zé Renato, MPB4, Camila Marotti, Claudio Lins, Vânia Bastos, Crikka Amorim, Dani Coimbra, Duo Gisbranco, Gustavito, Elisa Meneghetti, Fábio Rizental, Elisa Queirós, Heitor Branquinho, Hugo Branquinho, Lysia Condé, Marcia Tauil, Oswaldo Gusmão, Pablo Paleólogo, Pedro Lima e Pilar.

Festival Arte como Respiro- Música

Às 20h, apresentações musicais serão disponibilizadas no site www.itaucultural.org.br como parte da programação do festival multicultural. Os artistas que terão seus shows disponíveis até às 20h do dia 18 são:Nelson da Rabeca e Benedita, Odete de Pilar e Boi do Una.

Infantil

“Que História Contar?”

O projeto é uma série de sessões de contação de histórias infantis apresentadas por atores, músicos e palhaços, que vai  de 12 e 31 de outubro. Uma obra diferente será contada a cada dia, sempre às 10h, seguida de um bate-papo ou de uma oficina interativa com os artistas na plataforma Zoom. Ingressos: R$ 7,50 a R$ 15. Venda: No site Sympla. Classificação indicativa: Livre (recomendado para crianças a partir de 3 anos). Obs.: O conteúdo ficará disponível até 12 de dezembro. Confira o espetáculo do dia. 

Chão de Letras

De 12 a 17 de outubro a Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim disponibilizará um vídeo  de uma das contadoras do Grupo Chão de Letras a cada dia. As gravações serão disponibilizados no Instagram @grupochaodeletras, sempre às 8h da manhã. Confira a história do dia:

Cinema

Mostras Cine.Ema  e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

Festival de Documentários de Porto Alegre

Ocorrendo de 14 a 18 de outubro, o evento exibirá gratuitamente uma seleção de doze documentários gaúchos, produzidos entre 2000 e 2020, acessíveis no site da mostra. A programação inclui longas e curtas aclamados por público e crítica e filmes escolares com temas ligados à representatividade. Os trabalhos exibidos a cada dia ficarão disponíveis por 24h. Confira os títulos postados no sábado-feira (17):

Mostra De Cinema • Mov.Lab

Disponível para visualização e votação online de 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os filmes que estarão disponíveis de forma gratuita nesse período: 

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