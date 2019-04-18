Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Nego do Borel e Simone e Simaria em Vitória neste sábado (20/04)

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 17:15

SHOW
Simone e Simaria
Abertura com Nego do Borel e Alemão do Forró. Às 22h. Arena ao Mar. Av. Oceano Atlântico, 12, Guriri, São Mateus. Entrada: de R$ 40 (pista/ meia/ 2º lote) a R$ 240 (backstage/ 2º lote). Informações: (27) 3312-9766.
Nego do Borel
Às 21h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 45 (meia/ 1º lote); R$ 90 (inteira/ 1º lote).
FESTIVAL
Feriado dos Sonhos
Com Atitude 67, Pocahontas e João Gustavo & Murilo. Às 22h. Entrada: de R$ 70 (front stage/meia/ 1º lote) a R$ 200 (camarote 2/inteira/1º lote). Multiplace Mais. Rua A, Lote 09, Meaípe, Guarapari.
Degusta Mares
Usados e Semi Novos e Dona Fran. Às 20h. Domingo. Samba de Quintal e Like a Boss. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.
BALADA
Bolt
2k. Às 23h. Entrada: R$ 10 (on-line); R$ 15 (portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Toro Club
TETO, com Bruno Matias, Vayu e Caztilla. Às 23h. Entrada: R$ 20 (até 0h30); R$ 30 (após 0h30). Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lucia, Vitória.
Fluente
Cento iih Cinquenta. Às 21h. Entrada: R$ 25 (on-line); R$ 30 (portaria). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3347-1512.
Liverpub Vitória
Vix You. Às 23h. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Stone Pub
A Fantástica Festa de Chocolate. Às 22h. Entrada: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (lista até 23h/ após os 50 primeiros); R$ 20 (após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Vitrine Music Bar
Balada Vitrine, com Evandro & Raniery e DJ Marcio Santos. Às 22h. Couvert: R$ 15 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Domingo. Domingo Lindo, com Grupo Freelance, Pagolife e DJ Marcio Santos. Às 18h. Couvert: R$ 15 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.
Correria Music Bar
Cover Party. Às 22h. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
Wanted Pub
“Noite do Chapéu” com Willer Primavera e Felipe Brava. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.
Barrerito Chopperia
Os Gargantas de Ouro e Richard Viana. Às 19h. Couvert: R$ 20. Domingo. SambAdm, Baile do Pelúcia e Breno & Bernardo. Às 17h. Couvert: R$ 20. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.
Spettus Club
 
Com Léo Lima. Às 20h. Rua João Germano de Melo, Jardim Atlântico, Serra. Entrada: gratuito (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 3207-6561.
Liverpub Colatina
Rock da tarde. Às 17h. Avenida Getúlio Vargas, 612, Centro, Colatina. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99944-1204.
Wood’s Vitória
 
Com Manoel Jr, Breno & Lucas e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
FESTA
Luau do Casaca
Com Casaca e Trio Rocha o Nó. Sábado. Às 22h. Pousada Companhia do Mar. Avenida Atlântica, 399, Nova Barra, Conceição da Barra. Entrada: R$ 20 (meia/ 1º lote); R$ 40 (inteira/ 1º lote).
Baladinha
 
Com Gusttavo Lima. Às 15h. Rua Manoel Duarte Souza Mattos, 303, Meaípe, Guarapari. Entrada: R$ 160 (meia/ 4º lote); R$ 320 (inteira/ 4º lote).
Forró de Vila Velha
Com Gustavo Pingo, Marcos Miranda do Acordeon e Patrick Ribeiro. Às 22h. Jura's bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 99907-5376.
MÚSICA AO VIVO
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Spettus e Cia Bar e Restaurante. Av. Judith Castelo Leâo, 451, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3339-6509. Bar dos Compadres. Av. Cel. Pedro Maia de Carvalho, 33, Parque das Gaivotas, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3072-3531.
Jon Santos
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Raimundo Machado Trio
Choro, com o show “De Cartola a Paulinho da Viola”. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Rogerinho do Cavaco
Samba. Às 21h. Pizzaria Du Balta. Av. Praiana, 1345, Praia do Morro, Guarapari. Couvert: R$ 5.
Sinfonia da Mata
Seresta. Às 21h. Clube Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 3134-0101.
Danusa Rosa e banda
 
Samba. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Jefferson Ferrari e Leomar Miranda
 
Samba rock. Às 13h. Rosa Náutica Restaurante. Rua das Palmeiras, 1, Interlagos, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99638-3345.
TEATRO
Cidade Fria
 
Espetáculo da Cia Encena. Às 9h20. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.
 

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados