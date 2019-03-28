Nathalia Timberg, teatro, baladas: confira os destaques de sexta (29/03)

FESTIVAL

Boulevard Steak Beer

Banda 027. Às 19h30. Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.

BALADA

Stone Pub

Freaky Friday. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 2 (100 primeiros); R$ 15 (lista/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Bolt

Sexta. Retrô. Às 23h. Entrada: R$ 10 (lista on-line); R$ 15 (portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Correria Music Bar

Tributo a Legião Urbana, com banda Metrópole. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 98116-3325.

Fluente

Funk-A-Holic. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.

Liverpub Vitória

Quintal Selvagem. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 23h). Informações: (27) 99944-1204.

Leo Lima Crédito: Blue Films

Wood’s Vitória

João Fellippe & Rafael, Léo Lima e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Vitrine Music Bar

Digníssima Sexta!, com Verão Brasileira e Alan Vieira. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 99950-1515.

Barrerito Chopperia

Rian & Rodrigo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.

Wanted Pub

“Toca o berrante aê!” com Ravelly e Glauco. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Spellunca Music House

Tributo Engenheiros do Hawaii, com o Quarteto Engrenagem. Às 22h. Rua Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10. Informações: (28) 99935-8648.

FESTA

Pindorama

Com os DJs Gustavo Txai, Casado e Renato Vervloet. Às 18h. Ponte da Passagem, Pontal de Camburi, Vitória. Aberto ao público.

MÚSICA AO VIVO

Ana Diene

Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

Brasil Pandeiro

Samba. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.

Guerreiros Samba

Samba. Às 21h. Bar e Petiscaria do Gaúcho. Rua Antônio Leão, 377, Barra do Jucu, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 997282178.

L20 Acustic

Rock. Às 20h. Restaurante Rosa Náutica. Av. das Palmeiras, 1, Interlagos, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99638-3345

Rogerinho do Cavaco e Grupo

Samba. Às 21h30. Choperia Reserva do Gerente. Travessa Delfino Santana, Centro, Guarapari. Entrada gratuita.

Marcus Macedo

Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.

TEATRO

18/03/2019 - Nathalia Timberg em material de divulgação da peça "Através da Iris" Crédito: Divulgação

Através da Iris

Com Nathalia Timberg. Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 90 (setor a/ inteira). Informações: (27) 3029-2765.

Richard Riguetti interpreta o educador pernambucano Paulo Freire Crédito: Christina Bocayuva/ Divulgação

Paulo Freire, o andarilho da Utopia

Espetáculo do Grupo Off-Sina, companhia de Circo Teatro de Rua. Às 20h. Palácio Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira). Informações: (27) 3636-7100.

Vírgula Crédito: Fernando Motta Zardo

Vírgula

Espetáculo de Sandra Motta. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

LITERATURA

As estruturas abertas e mutantes do pensamento e do mundo