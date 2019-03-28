Nathalia Timberg, teatro, baladas: confira os destaques de sexta (29/03)

FESTIVAL
Boulevard Steak Beer
Banda 027. Às 19h30. Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
BALADA
Stone Pub
Freaky Friday. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 2 (100 primeiros); R$ 15 (lista/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Bolt
Sexta. Retrô. Às 23h. Entrada: R$ 10 (lista on-line); R$ 15 (portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Correria Music Bar
Tributo a Legião Urbana, com banda Metrópole. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 98116-3325.
Fluente
Funk-A-Holic. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Liverpub Vitória
Quintal Selvagem. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 23h). Informações: (27) 99944-1204.
Wood’s Vitória
João Fellippe & Rafael, Léo Lima e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Vitrine Music Bar
Digníssima Sexta!, com Verão Brasileira e Alan Vieira. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 99950-1515.
Barrerito Chopperia
Rian & Rodrigo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.
Wanted Pub
“Toca o berrante aê!” com Ravelly e Glauco. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Spellunca Music House
Tributo Engenheiros do Hawaii, com o Quarteto Engrenagem. Às 22h. Rua Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10. Informações: (28) 99935-8648.
FESTA
Pindorama
Com os DJs Gustavo Txai, Casado e Renato Vervloet. Às 18h. Ponte da Passagem, Pontal de Camburi, Vitória. Aberto ao público.
MÚSICA AO VIVO
Ana Diene
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Brasil Pandeiro
Samba. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Guerreiros Samba
Samba. Às 21h. Bar e Petiscaria do Gaúcho. Rua Antônio Leão, 377, Barra do Jucu, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 997282178.
L20 Acustic
Rock. Às 20h. Restaurante Rosa Náutica. Av. das Palmeiras, 1, Interlagos, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99638-3345
Rogerinho do Cavaco e Grupo
Samba. Às 21h30. Choperia Reserva do Gerente. Travessa Delfino Santana, Centro, Guarapari. Entrada gratuita.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.
TEATRO
Através da Iris
Com Nathalia Timberg. Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 90 (setor a/ inteira). Informações: (27) 3029-2765.
Paulo Freire, o andarilho da Utopia
Espetáculo do Grupo Off-Sina, companhia de Circo Teatro de Rua. Às 20h. Palácio Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira). Informações: (27) 3636-7100.
Vírgula
Espetáculo de Sandra Motta. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
LITERATURA
As estruturas abertas e mutantes do pensamento e do mundo
Lançamento do livro de Cláudio Luiz Zanotelli. Às 18h. Auditório IC II, CCHN, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Aberto ao público.