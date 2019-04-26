Naiara Azevedo em Nova Venécia e mais: os destaques de sexta (26/04)

ESPECIAL
Aniversário de Santa Leopoldina
Evandro & Raniery e banda Evidance. Às 21h30. Pátio de Festa. Centro, Santa Leopoldina. Aberto ao público.
Festa de 65 anos de Nova Venécia
Com Bruna Carvalho, Akássio Paulino, Junior Camatta, Naiara Azevedo, Romerito Sartório e Ginga Brasil. Às 20h. Parque de Exposições Luiz Henrique Altoé. Nova Venécia. Aberto ao público.
BALADA
Fluente
Combate. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25 (portaria). Informações: (27) 3347-1512.
Stone Pub
Freaky Friday. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 2 (100 primeiros); R$ 15 (lista até 23h/ após os 100 primeiros); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Correria Music Bar
Tributo ao Queen, com a banda Atroz. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuito (até 0h); R$ 15 (após 0h). Informações: (27) 98116-3325.
Wood’s Vitória
André Lemos, Michele Freire, Breno & Bernardo, DJ Bruno Fischer e Pedro & Raissa. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Bolt
Pop B. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (on-line); R$ 15 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Barrerito Chopperia
Rian & Rodrigo e Rabannada DJ. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.
Embrazado
Sextinha do Embrazado, com Piscininha Amor, DJ Cima, Freelance, Pedro & Lucas. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20.
Wanted Pub
"Toca o berrante aê!” com Ivan & Matheus e Eder & Allan. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Vitrine Music Bar
Digníssima Sexta!, com Gustavo Venturini, DJ Pedro Schimid e DJ Marcinho. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 20 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
FESTA
Forró de Vila Velha
Com Trio Clandestino e Gustavo Pingo. Às 22h. Jura's bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 99907-5376.
3x4
Com as bandas Alice & os Chapeleiros e Banda Cósmica. Às 21h. Bar do Mãozinha. Av. Fernando Ferrari, 560, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.
MÚSICA AO VIVO
Samba da Fé
Samba. Às 20h. Bar da Zilda. Rua Maria Saraíva, 30, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99926-8790.
Estilos Variados
Com Liana Castro, Tuca Cruz, Vinícius Herkenhoff e João Augusto. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Mary Amaral
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Carol & Priscila
Sertanejo. Às 18h. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.
Leley do Cavaco e Grupo
Samba de raiz. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Rogerinho do Cavaco
Às 21h30. Bar e Choperia Reserva do Gerente. Travessa Delfino Santana, Centro, Guarapari. Entrada gratuita.
HUMOR
Nil Agra
Com o show "A Vida É Uma Piada". Às 20h30. Teatro Municipal de Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (promocional). Informações: (27) 3388-4213.
LITERATURA
Projeto Curumim
Contação de histórias com Samir Lima. Às 14h. Biblioteca Guilherme dos Santos Neves, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3232-4750.
TEATRO
Os Últimos Dias de Paupéria
Espetáculo do Grupo Tarahumaras, parte do projeto “Cena Local”. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.