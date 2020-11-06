Na segunda-feira (9) estreia a peça digital "Mãe Arrependida"

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Lives Musicais
Calos Papel
Às 20h, no canal no YouTube e no Facebook do cantor. O artista tem se apresentado todas as segundas durante a pandemia.
Show "Café de Hotel" versão pocket - Alessandra Verney
Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
Bate-papo Clube Big Beatles
Conversa musical de Edu Henning com Jocafi. A transmissão ocorre às 18h, no perfil no Instagram da banda.
Teatro
Todos os Sonhos do Mundo
Monólogo com o ator Ivam Cabral. Às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: Gratuito; R$ 10. Venda: No site Sympla.
Mãe Arrependida
Espetáculo digital com dramaturgia e encenação de Karla Tenório. A transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Temporada: de 09 de novembro 16 de dezembro de 2020 – Segundas, Terças e Quartas, às 21h. Duração: 55min. Classificação Indicativa: 16 anos. Ingresso: de R$ 30 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
Cinema
Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha
O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto 4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha.