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Na segunda-feira (9) estreia a peça digital "Mãe Arrependida"

O espetáculo tem texto e atuação de Karla Tenório; confira a programação para ficar por dentro das outras atrações do dia

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 16:56

Publicado em 

06 nov 2020 às 16:56
A atriz Karla Tenório
A atriz Karla Tenório Crédito: Sitah/Divulgação

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Lives Musicais

Calos Papel

Às 20h, no canal no YouTube e no Facebook do cantor. O artista tem se apresentado todas as segundas durante a pandemia. 

Show "Café de Hotel" versão pocket - Alessandra Verney

Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

Bate-papo Clube Big Beatles

Conversa musical de Edu Henning com Jocafi. A transmissão ocorre às 18h, no perfil no Instagram da banda

Teatro

Todos os Sonhos do Mundo

Monólogo com o ator Ivam Cabral. Às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: Gratuito; R$ 10. Venda: No site Sympla.

Mãe Arrependida

Espetáculo digital com dramaturgia e encenação de Karla Tenório.  A transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Temporada: de 09 de novembro 16 de dezembro de 2020 – Segundas, Terças e Quartas, às 21h. Duração: 55min. Classificação Indicativa: 16 anos. Ingresso: de R$ 30 a R$ 200.  Venda: No site Sympla. 

Cinema

Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

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